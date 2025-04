Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem kell majd külön applikációkkal vacakolnia az e-autósoknak. ","shortLead":"Nem kell majd külön applikációkkal vacakolnia az e-autósoknak. ","id":"20250403_Europa-legnagyobb-villanyautos-toltoszovetsege-SparkAlliance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0.jpg","index":0,"item":"6f854189-f4d3-45a9-93f1-1e2e66616b69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Europa-legnagyobb-villanyautos-toltoszovetsege-SparkAlliance","timestamp":"2025. április. 03. 08:48","title":"11 000 töltőponttal jött létre Európa legnagyobb villanyautós töltőszövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","shortLead":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","id":"20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d.jpg","index":0,"item":"cb06430c-58df-4a61-a659-d7361a636b04","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","timestamp":"2025. április. 02. 21:26","title":"Lezuhant egy orosz szuperszonikus bombázó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a ChatGPT GPT-4o modelljét tesztelve egyértelműnek látszik, hogy az OpenAI részben vagy egészben a nyilvánosan nem elérhető tartalmakon képezte ki a mesterséges intelligenciáját.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a ChatGPT GPT-4o modelljét tesztelve egyértelműnek látszik, hogy az OpenAI részben vagy...","id":"20250402_openai-chatgpt-adatlopas-kutatas-vizsgalat-fizetos-tartalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63.jpg","index":0,"item":"094ed9ab-cf79-4b18-ab82-a9e2e131e0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_openai-chatgpt-adatlopas-kutatas-vizsgalat-fizetos-tartalom","timestamp":"2025. április. 02. 16:03","title":"Fizetős tankönyvekből lophatott az OpenAI, hogy betanítsa a ChatGPT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","shortLead":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","id":"20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085.jpg","index":0,"item":"ffad0257-0c00-4019-9ee4-fba11e9e676e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Megújul a Tiborcztól átvett hotelekből álló szállodalánc vezetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","shortLead":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","id":"20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"7ece1ee2-8ce1-4538-b209-1354cc5065d8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","timestamp":"2025. április. 04. 11:36","title":"Herendi Gábor tovább fut: rekordnézettségű filmje után újra rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","shortLead":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","id":"20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633.jpg","index":0,"item":"b3ea9d76-f810-42c3-875e-d5fef0f470c8","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","timestamp":"2025. április. 02. 14:37","title":"Nyolc év után ismét vádat emelt az ügyészség a volt román államfő ellen a bányászjárás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 03. 11:35","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d596a404-a81b-4af8-a4db-c53d6a8642d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"31 ember ellen intézkedtek.","shortLead":"31 ember ellen intézkedtek.","id":"20250404_rendorseg-kozlemeny-momentum-mtva-demonstracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d596a404-a81b-4af8-a4db-c53d6a8642d0.jpg","index":0,"item":"f3add3c6-27df-43b7-96d2-b053e62e0b44","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_rendorseg-kozlemeny-momentum-mtva-demonstracio","timestamp":"2025. április. 04. 12:19","title":"A rendőrség szerint „jól szórakoztak” az MTVA előtt demonstráló momentumosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]