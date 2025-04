Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ki akadályozná meg, hogy Trump szépen a vonal alá kényszerítse a társadalmi elitet, mint Orbán? Az elnöknek nagyon tetszene az orbánizmus maffiadimenziója is, amit Mészáros Lőrinc felemelkedése fémjelez – magyarázta a vele készült interjúban a Bostoni Egyetem professzora.","shortLead":"Ki akadályozná meg, hogy Trump szépen a vonal alá kényszerítse a társadalmi elitet, mint Orbán? Az elnöknek nagyon...","id":"20250422_Quinn-Slobodian-kanadai-tortenesz-trump-orban-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"8e0800de-6ee4-4ab7-8a3a-b074778f1380","keywords":null,"link":"/360/20250422_Quinn-Slobodian-kanadai-tortenesz-trump-orban-die-zeit","timestamp":"2025. április. 22. 16:02","title":"Az USA minden további nélkül orbánizálódhat – Quinn Slobodian kanadai történész a Die Zeitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eda8fe-b61a-4eb5-aa2b-f805ce251877","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyházfő tagja volt a San Lorenzo szurkolói klubjának is.","shortLead":"Az egyházfő tagja volt a San Lorenzo szurkolói klubjának is.","id":"20250422_labdarugas-argentina-san-lorenzo-stadion-nevadas-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99eda8fe-b61a-4eb5-aa2b-f805ce251877.jpg","index":0,"item":"313417a3-3774-4fe4-86cd-e11cd1967f7c","keywords":null,"link":"/sport/20250422_labdarugas-argentina-san-lorenzo-stadion-nevadas-ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 22. 19:56","title":"Stadiont nevez el Ferenc pápáról a kedvenc focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ab49db-e1fa-4296-becc-24620ce3db5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban az I. kerületi önkormányzat polgármestere is hasonló döntést hozott. ","shortLead":"Korábban az I. kerületi önkormányzat polgármestere is hasonló döntést hozott. ","id":"20250423_Momentum-6-milliard-forintert-vasarolt-allamkotvenyt-a-XVII-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ab49db-e1fa-4296-becc-24620ce3db5d.jpg","index":0,"item":"1d5c9789-7cbc-48ce-b6e6-e08c1f51e227","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Momentum-6-milliard-forintert-vasarolt-allamkotvenyt-a-XVII-kerulet","timestamp":"2025. április. 23. 08:30","title":"Momentum: 6 milliárd forintért vásárolt államkötvényt a XVII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","shortLead":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","id":"20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"d0d462b6-f18f-4308-89fd-6b73828d72a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","timestamp":"2025. április. 22. 20:42","title":"Financial Times: Putyin felajánlotta, hogy leállítja az ukrajnai inváziót a jelenlegi frontvonalon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkettedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719.jpg","index":0,"item":"7a3612df-4d2d-4a95-bc3a-f4a8cce456a0","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","timestamp":"2025. április. 24. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kávé az asztalon – Szexi a matek 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem feltétlenül marad azonban ez így.","shortLead":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem...","id":"20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b.jpg","index":0,"item":"c2f97cf4-6803-465f-b44c-bd0c4fca4d93","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","timestamp":"2025. április. 23. 16:36","title":"Tényleg háromszoros árat értek el a kis napelemesek, akik csatlakoztak az első aggregátorcéghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","shortLead":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","id":"20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46.jpg","index":0,"item":"02bd7e65-98c7-44f2-8b79-a3ebfcf8e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","timestamp":"2025. április. 23. 17:59","title":"Ötször annyi vizet használ majd el autónként a szegedi BYD-gyár, mint amennyit a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","shortLead":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","id":"20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c.jpg","index":0,"item":"63e70879-c6df-4a5a-96bc-dcb7612ace18","keywords":null,"link":"/elet/20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","timestamp":"2025. április. 23. 20:13","title":"A litvánok bemutatták, hogyan evakuálnának félmillió embert egy orosz támadás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]