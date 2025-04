Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","shortLead":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","id":"20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029.jpg","index":0,"item":"5d364913-1fc9-461c-8bc2-cff29e622a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","timestamp":"2025. április. 26. 17:06","title":"Néhány megyében zivatarokra figyelmeztetnek, éjszakára jelentősen lehűl az idő az ország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","shortLead":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","id":"20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4.jpg","index":0,"item":"5e5fa801-b6ad-4cc1-a27f-44219964a56d","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","timestamp":"2025. április. 27. 12:07","title":"Tömegek várakoznak, hogy láthassák Ferenc pápa végső nyughelyét, amin egy szál fehér rózsa fekszik – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért Donald Trump. Ennyire eltökélt az elnök, hogy minden jogi eljárás nélküli kitoloncolhassák a bűnözőknek minősített illegális bevándorlókat, nem is eredménytelenül: zuhant az USA határain próbálkozók száma. Csakhogy a háttérben a Project 2025 szellemisége rémlik fel. ","shortLead":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért...","id":"20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c.jpg","index":0,"item":"2e6fef1d-e114-444a-9b11-6951e9f97d65","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","timestamp":"2025. április. 27. 10:30","title":"Deportálási roham: Trumpék inkább hisztériáig emelik a tétet, mint hogy elismerjenek egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nádast a mezőkövesdi és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett leégetik, elhúzódó munkára lehet számítani – tették hozzá.","shortLead":"A nádast a mezőkövesdi és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett leégetik, elhúzódó munkára lehet...","id":"20250426_Husz-hektaron-eg-a-nadas-Tiszafured-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"79afaf19-1c6e-4518-a870-13028f1fa693","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Husz-hektaron-eg-a-nadas-Tiszafured-tersegeben","timestamp":"2025. április. 26. 17:33","title":"Húsz hektáron ég a nádas Tiszafüred térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","shortLead":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","id":"20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471.jpg","index":0,"item":"64e5635c-c3df-4798-83af-e42cd003178a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","timestamp":"2025. április. 26. 18:20","title":"Sokkal hamarabb keletkezhetett víz az univerzumban, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","shortLead":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","id":"20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486.jpg","index":0,"item":"23138b5a-8786-4492-a6bd-e9a7719c5927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","timestamp":"2025. április. 27. 07:21","title":"25 éves 3-as BMW, mégsem fog a kor ezen a gyönyörű Alpina B3 kupén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 115-en megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni Bandar-Abbász kikötőjében. A hatóságok attól tartanak, hogy halálos áldozatok is lehetnek, mivel a robbanás idején nagyon sokan tartózkodtak a kikötőben.","shortLead":"Legalább 115-en megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni...","id":"20250426_Oriasi-robbanas-tortent-egy-irani-kikotoben-sokan-megsebesultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598.jpg","index":0,"item":"6423164d-d5c1-40cf-b3a6-8364a4cbd987","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Oriasi-robbanas-tortent-egy-irani-kikotoben-sokan-megsebesultek","timestamp":"2025. április. 26. 13:05","title":"Óriási robbanás történt egy iráni kikötőben, sokan megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]