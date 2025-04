Annyira retteg Orbán Viktor és a Fidesz a jövő évi választási vereségtől, hogy „az erkölcs eddig soha nem látott mélységeibe” süllyednek – állapította meg az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában Szabó Tímea (Párbeszéd). Az ellenzéki képviselő felsorolta Orbán Viktor „poloskázását”, a honvédelmi miniszteri biztos „hazaárulózását” és Navracsics Tibor miniszter kijelentését, amellyel törvénytelennek minősítette a köztisztviselők nemrégiben megtartott sztrájkját. Megjegyezte Orbán Viktor miniszterelnök Hont Andrásnak adott interjújára utalva azt is, hogy talán a NER már azt sem vetné el, hogy valamilyen módon ellehetetlenítse a Tisza Párt és Magyar Péter indulását a 2026-os parlamenti választásokon.

Eközben Orbán Viktor és a magyar kormány a boszniai szerb vezető Milorad Dodiknak tízmilliárdos hitelt nyújtott, sőt – fegyveres eszkalációt kockáztatva a Balkánon – majdnem a TEK-kel menekítették ki Dodikot a felelősségre vonás elől. Szabó Tímea a hosszú felsorolás végén annyit üzent a kormánypártiaknak: „Szégyelljék magukat!”.

Az ellenzéki képviselőre Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselő válaszolt, aki érthetőnek nevezte a párbeszédes politikus ingerültségét, amit ő arra vezetett vissza, hogy a Párbeszéd nem fog bejutni az Országgyűlésbe jövőre, és arra is gyanakodott, hogy talán amiatt is ideges Szabó, mert nem hívják már Trump elnöksége óta az amerikai nagykövetségre „eligazításra”. Nacsa továbbá felemlegette a Fidesz elmúlt hetek kommunikációs paneljét folytatva a Tisza Párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának a szavait a Magyarországtól megvont uniós forrásokról. Az ellenzék szemére vetette továbbá az „egyházgyalázást” és a szerinte a 30-as éveket idéző vallásüldözést.

„Mikor tartóztatják le végre Matolcsy Györgyöt és bűntársait?” – kérdezte a következő napirend előtti felszólalásban a „Matolcsy-klán” ügyeit, az MNB-alapítványok százmilliárdjait felidézve Toroczkai László (Mi Hazánk). A politikus felemlegette a „végrehajtó-maffiát” is, megemlítve Völner Pál és Varga Judit, valamint a végrehajtói kar egykori vezetőinek felelősségét is. Válaszában Répássy Róbert igazságügyi államtitkár elmondta: fontos téma ez, de a végrehajtásokat a bíróságok rendelik el, ahhoz az Országgyűlésnek nincs köze. Ami pedig a folyamatban lévő, Völnert és a volt végrehajtói kari elnököt, Schadl Györgyöt is érintő büntetőeljárást illeti, az még folyik – magyarázta, és jelezte: aki bűnös, a legszigorúbb büntetést kell kapja. A Matolcsy-ügyre nem reagált Répássy.

Bencze János (Jobbik) napirend előtti felszólalásában az autósokat érintő újabb „sarcokat” emlegette fel, kiemelve a dráguló díjakat és azt az ötletet, hogy a 10 évnél idősebb autókat – Brüsszel nyomására, amit szerinte a kormány kiszolgál – évente kelljen műszaki vizsgáztatni, ami pluszkiadást jelent az autótulajdonosoknak. Válaszában Ágh Péter államtitkár a biztonságosabb közlekedés fontosságáról beszélt és megjegyezte: a kormány ebben is megvédi majd a magyar érdekeket.

„Ócska színjáték, rossz színészekkel, ezt műveli az Orbán-kormány az MNB-alapítványok vagyonvesztésével összefüggésben”

– állapította meg felszólalásában Tóth Bertalan (MSZP), megjegyezve: a kormányzat ehhez segítséget nyújtott, miközben tudott a törvénytelenségekről, a vitatható alapítványi közpénzköltésekről. Bírálta azt is, hogy Varga Mihály friss jegybankelnöknek is csak most jutott eszébe, hogy ezeket az alapítványokat megszüntessék. Mint mondta, „az egész Fidesz-kormány bűnrészes volt a Matolcsy-klán ámokfutásában”. Szerinte jó eséllyel ez a vagyon már nem kerül vissza, legfeljebb átkerül a Mészáros–Tiborcz-körhöz, ha Orbán Viktor ebben állapodik meg Matolcsy Györggyel.

Fónagy János államtitkár reagálásában megismételte a sokat hangoztatott kormány(párti) tételt:

a jegybank független, a jegybank működésével kapcsolatban a kormánynak 35 éve nincs semmilyen felelőssége”.

A következő felszólaló Varju László (DK), aki ugyanezt a témát hozta fel. Azt mondta, eddig ő azt hitte, hogy a bankrablók éjszaka fosztják ki erőszakkal a pénzintézeteket, de Magyarországon „a legnagyobb bankrablás a Fidesz és a kormány figyelme mellett tíz éven át zajlott, szervezetten menekítettek ki százmilliárdokat például a jegybanki alapítványokon át”. Szerinte a kormányzat nem dughatja homokba a fejét ebben az ügyben. Varju felelősségre vonást és elszámoltatást emlegetve bejelentette:

a Demokratikus Koalíció az MNB-ügyben parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását követeli.

A DK-s politikusra ismét Fónagy János államtitkár reagált és kérte, hogy azért ne fenyegessék egymást börtönnel, amúgy pedig ugyanazt tudja mondani, mint amit az előtte szóló Tóth Bertalannak is mondott: a kormánytól a jegybank független, a tevékenységére nem lehettek ráhatással, mert „a jegybank saját maga felel a dolgaiért”. Megjegyezte: a vizsgálatok folynak, nem tudni, történt-e bűncselekmény, kik lehetnek a felelősök, ha igen, és mennyi pénzt lehet visszaszerezni. Szerinte csak a vizsgálatok lezárásával lehet arról beszélni, hogy ki mit tett vagy nem tett.

A következő felszólaló Simicskó István (KDNP), aki Ukrajna EU-s tagságáról beszélt napirend előtt – annyira nem függetlenül attól, hogy e témában éppen zajlik a kormány véleménnyilvánító szavazása, hogy meg is említette ezt. A kormánypárti politikus „Brüsszel-Tisza paktumot” emlegetve felszólalásában több elemet megismételt azokból a súlyos félretájékoztatásokból, sőt konkrét hazugsáokból, amelyekkel a kormány(párt) riogat a témában. Ezeket nemrég a HVG össze is szedte:

A kormánypárti képviselő felvetésére Zsigmond Barna Pál államtitkár válaszolt, és lényegében megismételte ugyanazt válaszként, amit kérdésként napirend előtti felszólalásában Simicskó megfogalmazott, sőt még azokat a kormányzati-kormánypárti hazugságokat is elmondta, amelyek előzőleg felvetésként a KDNP-s képviselőtársa felsorolásból kimaradtak. Annyit jegyzett még meg, hogy a Tisza Párt és más ellenzékiek térdre borulnak a brüsszeli diktátumok előtt, de a kormány és a Fidesz nem.

A következő napirend előtti felszólalás Halász Jánostól (Fidesz) hangzik el és nem meglepő módon ő is az Ukrajna EU-csatlakozása elleni, Voks 2025 névre hallgató kormányzati politikai akció fontosságát hangsúlyozta, megismételve többek között azt a kormányzati mondást, hogy „Ukrajnával a háborút is felvennénk az Európai Unióba”, ez ráadásul szerinte gazdasági csődöt jelentene Magyarország számára. Halász felszólalása végén egyértelművé is tette: „mondjuk nemet Ukrajna erőltetett felvételére”. Hidvéghi Balázs (Fidesz) válaszolt a felvetésekre és immár sokadszorra megismételte, amit előtte a többiek.

A napirend előtti felszólalások után a határozathozatalok következnek majd. Nem is akármilyenek: