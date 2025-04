Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János még februárban ígérte meg, hogy megvizsgálja, hogyan tehetné biztonságosabbá a munkát a vasutasok számára.","shortLead":"Lázár János még februárban ígérte meg, hogy megvizsgálja, hogyan tehetné biztonságosabbá a munkát a vasutasok számára.","id":"20250429_A-MAV-vagyonoroket-vezenyel-a-problemasabb-vonatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"0c49a1dd-476c-428e-99dd-c478f7d8fc36","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_A-MAV-vagyonoroket-vezenyel-a-problemasabb-vonatokra","timestamp":"2025. április. 29. 17:37","title":"A MÁV vagyonőröket vezényel a problémásabb vonatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem volt elégedett a hatósági fellépéssel, így végül azért öntötte le a nőt, hogy távozásra bírja.","shortLead":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem...","id":"20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"9998ace0-8497-4c43-b1e1-b367013d8c16","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 28. 10:30","title":"Négy évet kapott a férfi, aki télen vízzel öntött le egy hajléktalant, aki ezután életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges intelligencia előretörését mutathatja.","shortLead":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges...","id":"20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c.jpg","index":0,"item":"b95bb7a7-1834-40a3-b3d0-e0009697b099","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","timestamp":"2025. április. 29. 17:33","title":"Különleges show-t kap az Android a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","shortLead":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","id":"20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00.jpg","index":0,"item":"dfce1999-d3f7-4f21-9253-ada6f3a48109","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","timestamp":"2025. április. 28. 11:59","title":"Feladta magát Olaszországban a férfi, aki halálra késelt egy muszlim férfit egy francia mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572f5c9-25be-4148-8d6a-e0ab552c099e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A spanyol és a portugál fővárosban is újra kigyulladtak a fények.","shortLead":"A spanyol és a portugál fővárosban is újra kigyulladtak a fények.","id":"20250429_Tapsvihar-es-eljenzes-igy-fogadtak-Madridban-hogy-visszajott-az-aram-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9572f5c9-25be-4148-8d6a-e0ab552c099e.jpg","index":0,"item":"0799f60e-85fc-47de-ba36-cc418c7a4578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Tapsvihar-es-eljenzes-igy-fogadtak-Madridban-hogy-visszajott-az-aram-video","timestamp":"2025. április. 29. 07:17","title":"Tapsvihar és éljenzés – így fogadták Madridban, hogy visszajött az áram – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai teleszkópba szereltek be.","shortLead":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai...","id":"20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6.jpg","index":0,"item":"bde54862-ef57-43e4-bf05-d50e765716e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Elképesztő fotót lőtt a Napról egy földi teleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalat állítása szerint a probléma megtalálásához volt szükséges, hogy a sérült vezeték tovább működjön.","shortLead":"A vállalat állítása szerint a probléma megtalálásához volt szükséges, hogy a sérült vezeték tovább működjön.","id":"20250428_Kozel-40-napig-folyhatott-az-olaj-Gardonynal-ugy-hogy-a-MOL-is-tudott-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab.jpg","index":0,"item":"89e1d30d-b50d-4bba-89e8-bcdd68ace18c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Kozel-40-napig-folyhatott-az-olaj-Gardonynal-ugy-hogy-a-MOL-is-tudott-rola","timestamp":"2025. április. 28. 06:43","title":"Közel 40 napig folyhatott az olaj Gárdonynál úgy, hogy a MOL is tudott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","shortLead":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","id":"20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a.jpg","index":0,"item":"d7cbd0d5-12c6-4abd-9f81-e948f58e1aeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","timestamp":"2025. április. 29. 08:41","title":"Látványos elektromos luxusszedánnal rukkolt elő a Buick","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]