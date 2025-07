Leolvadt a fagyasztója az áramszünet miatt? Ezt kell tennie, hogy fizessen a biztosító

A hétfői vihar által okozott károk tipikusan viharkárnak minősülnek, így szinte mindenki, akinek van ingatlanbiztosítása, számíthat valamennyi kártérítésre – mondta lapuknak Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. A kérdés szerinte inkább az, hogy ezek a kifizetések elegendők lesznek-e a károk fedezésére. Ez attól függ, hogy a biztosítási érték mennyire felelt meg ingatlanunk valós értékének. Ezen a téren ugyanakkor az elmúlt években tartott lakásbiztosítási kampányoknak köszönhetően jelentős előrelépés történt.

A vihar által okozott áramkimaradások szintén jelentős károkat okozhattak. Ilyen tipikusan a fagyasztókár, azaz hogy az áramszünet alatt tönkremennek a fagyasztóban és hűtőben tárolt élelmiszerek. Ez ugyan nem tartozik az alapvető szolgáltatások körébe, de a legtöbb lakásbiztosítás általában fedezi ezt is Németh szerint.

Ha szeretnénk kártérítést kapni az áramszünet által okozott károk után, ahhoz szükségünk lesz az áramszolgáltató igazolására, hogy valóban kimaradt a szolgáltatás az adott időszakban

– figyelmeztet a CLB igazgatója. A tárolt élelmiszerekre ugyanakkor a biztosítók jellemzően nem végeznek értékbecslést, elég néhány fényképet készítenünk a hűtő vagy fagyasztó tartalmáról. Fagyasztókár után jellemzően 30-50 ezer forintot fizetnek a biztosítók. Ha az áramszünetet elektromos vagy villámcsapás miatti tűz okozta, az viszont már tűzkárnak minősül, amire szinte minden lakásbiztosítás kiterjed.

Alsóörsön kidőlt fák HVG

A legnagyobb kárt azonban nem az áramszünetek, hanem a viharos széllökések és a heves esőzés okozhatta. Jelentős károk elsősorban a tetőszerkezetekben keletkezhettek az alkusz szerint, akár azért, mert levitte a szél, akár beázás miatt. Újdonságot jelentenek a szél által felkapott, nagyobb súlyú kerti és utcai berendezések, ez az elmúlt 1-2 évet megelőzően nem volt jellemző eset, ma már azonban így is jelentős kár keletkezik. Ha egy nagyobb tárgy eltalál egy utcán parkoló autót, azzal több milliós kár keletkezhet, az viszont kérdéses, hogy erre kiterjed-e a lakásbiztosítás.

Ha az ingatlan valamilyen része, például a szél által felkapott tető tesz kárt egy kocsiban, az az ingatlan felelősségbiztosítása alá tartozik. De nem minden ilyen eset egyértelmű: ha például egy telerakott kukát kap fel a vihar, fontos kérdés lehet, hogy a kerítésen belül, vagy azon kívül volt-e. Németh szerint elképzelhető, hogy lesznek autósok, akik a cascóra lesznek utalva, ha rendelkeznek ilyennel.

Kidőlt fák, összetört autók, tetőkárok a hétfői vihar után Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok

Az, hogy minél több fényképet készítsünk, minden keletkezett kárnál fontos, nemcsak az áramszünetnél – véli a CLB igazgatója. Szerinte a biztosítók sok esetben fel fogják ajánlani a gyorsított kárkifizetést online bemutatott fotók és videók alapján. Ez csalogató lehet, hiszen gyorsan juthatunk pénzhez, de érdemes alaposan mérlegelni, hiszen ezzel egyúttal lemondunk minden további kártérítési igényünkről az adott kárral kapcsolatban.

Aki nem biztos benne, hogy a gyorsított kifizetés a teljes kárt fedezi, inkább válassza a hosszabb folyamatot

– javasolja Németh. Hogy pontosan mekkora kárt okozott a vihar, annak felmérésére 2-3 napra lesz szükség, ennyi idő, amíg a kártérítési kérelmek befutnak. Ez persze csak akkor lesz így, ha nem lesz több zivataros időszak, ha mégis, akkor értelemszerűen az utolsótól számítva lesz szükség ugyanennyi időre, mire a biztosítók eljutnak a károk 98-99 százalékának feldolgozásáig. Ez persze csak azokra a károkra vonatkozik, amelyekre volt biztosítás, de mivel itthon viszonylag magas a lakásbiztosítási penetráció, így előbbiek aránya nagyjából mintegy 80 százalék lehet Németh szerint, Ha ehhez még hozzávesszük a maradék 20 százalékot, azzal jön ki a teljes kár, aminek a nagyságrendje 2-3 milliárd forint lehet országosan.

A viharban kidőlt fa Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok

Tíz évvel ezelőtt egy hasonló nyári vihar még csak pár száz milliós kárt okozott volna. Azóta azonban drágultak az ingatlanok és a biztosított ingóságok is, valamint a viharok is hevesebbé váltak. A biztosítók kárkifizetéseinek így egyre jelentősebb részét teszik ki a viharkárok utáni tranzakciók. Németh úgy látja, hogy egyértelműen romlik az időjárás, így a biztosítási piacnak is olyan fogalmakat kell megtanulnia, amikkel korábban legfeljebb hollywoodi filmekben találkoztak. Az alkuszcég igazgatója szerint

néhány éven belül az is reálissá válhat Magyarországon, hogy az új lakásbiztosításokból már kihagyják a biztosítók a viharkárokat, mivel egész egyszerűen nem éri meg fedezni azokat.

Akinek élő szerződése van, annak nem kell ettől tartania, hiszen abból nem veheti ki a biztosító az egyik alapvető káreseményt, de Európában és az Egyesült Államokban már több olyan terület is van, ahol a biztosítók kivették a kínált csomagokból a viharokat.