[{"available":true,"c_guid":"a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó bevilágít a bútorok alá és gyorsan tölthető a cserélhető akkumulátora. Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban.","shortLead":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó...","id":"20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954.jpg","index":0,"item":"a63a99ab-a5d9-42e8-a59e-308905d76174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 03. 18:00","title":"A seprű evolúciójának eddigi csúcsa: teszten a Bosch fénnyel támadó okosporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 04. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami eleve 120 perccel később indult a kiírthoz képest.","shortLead":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami...","id":"20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"7b348770-a110-4fda-a5d3-409303e3e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","timestamp":"2025. május. 03. 14:47","title":"Beköszöntött a nyár, beköszöntöttek a szezonális, durva késések is a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként járulnak hozzá az ilyen fényviszonyok az ébredés kellemesebbé tételéhez.","shortLead":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak...","id":"20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c.jpg","index":0,"item":"6f6c9510-99f0-4437-ad5b-e09acbed8f8d","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","timestamp":"2025. május. 03. 08:45","title":"Hogyan segítik vagy rontják a fényviszonyok az ébredést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb, hogy a sok esélyesből ki követi a múlt héten elhunyt Ferenc pápát Szent Péter trónján.","shortLead":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb...","id":"20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08.jpg","index":0,"item":"efbc5b37-d917-4e77-baa1-8b42d117d414","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","timestamp":"2025. május. 04. 10:30","title":"Ferenc antitézise, az első afrikai vagy ázsiai egyházfő, Erdő Péter – ki lehet az új pápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök elmondása szerint beszéltek a légvédelemről és Oroszország elleni szankciókról is.","shortLead":"Az ukrán elnök elmondása szerint beszéltek a légvédelemről és Oroszország elleni szankciókról is.","id":"20250503_Ujabb-reszletek-derultek-ki-Trump-es-Zelenszkij-vatikani-talalkozojarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651.jpg","index":0,"item":"ce2edb61-757a-41ff-a731-f8972d10490e","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Ujabb-reszletek-derultek-ki-Trump-es-Zelenszkij-vatikani-talalkozojarol","timestamp":"2025. május. 03. 13:53","title":"Újabb részletek derültek ki Trump és Zelenszkij vatikáni találkozójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","shortLead":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","id":"20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817.jpg","index":0,"item":"8cbe70e3-03a7-41c4-8bac-97576d079a5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","timestamp":"2025. május. 03. 16:02","title":"Heten meghaltak egy autóbalesetben a Yellowstone közelében, öten turisták voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi főtanácsadója, Peter Navarro.","shortLead":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi...","id":"20250504_peter-navarro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631.jpg","index":0,"item":"2e7dd4d1-b531-4992-8cce-da5e2837a339","keywords":null,"link":"/360/20250504_peter-navarro","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Börtönbe ment Trumpért és pitbullként küzd Kína megbüntetéséért a vámháború tábornoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]