Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e857a094-9331-4be1-b1d1-8114e13199ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan hat egy bank kibocsátáscsökkentési törekvéseire, ha egy korszerűtlen Kádár-kocka megvásárlására ad hitelt? Mennyit számít fenntarthatósági szempontból, ha csak saját működését állítja át zöldre? Mi a gond azzal, ha bankunk az orrunk alá dörgöli a vásárlásainkhoz kapcsolható kibocsátásunkat? Többek között erről is szó esik a zCast friss adásában, amelyben a pénzügyi szektor fenntarthatóságát vizsgáljuk, de bepillantunk saját zsebünkbe is.","shortLead":"Hogyan hat egy bank kibocsátáscsökkentési törekvéseire, ha egy korszerűtlen Kádár-kocka megvásárlására ad hitelt...","id":"20250430_zcast-podcast-fenntarthato-penzugyek-zold-bankolas-kh-bank-suba-levente-kibocsatascsokkentes-esg-csr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e857a094-9331-4be1-b1d1-8114e13199ad.jpg","index":0,"item":"d4876582-1a26-4299-9912-42b0e9a43b43","keywords":null,"link":"/zhvg/20250430_zcast-podcast-fenntarthato-penzugyek-zold-bankolas-kh-bank-suba-levente-kibocsatascsokkentes-esg-csr","timestamp":"2025. április. 30. 15:00","title":"zCast: A Kádár-kockára adott hiteltől a széniparig – hogyan tekerheti jól a zöldverklit egy bank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef88878-447e-4389-8124-490ebd02f0b2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vanczel Zoltán áprilisban már gólt is szerzett a csapatában.","shortLead":"Vanczel Zoltán áprilisban már gólt is szerzett a csapatában.","id":"20250429_labdarugas-szabalytalansag-utes-mezoors-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eef88878-447e-4389-8124-490ebd02f0b2.jpg","index":0,"item":"1767be83-aabf-49db-8ea1-89851d79d3e7","keywords":null,"link":"/elet/20250429_labdarugas-szabalytalansag-utes-mezoors-eltiltas","timestamp":"2025. április. 29. 19:15","title":"Szándékosan ütötte ki ellenfelét egy mezőörsi focista, nyolc hónap eltiltással megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66f461c-059d-4eee-8756-7dfef44c1666","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók szerint aki szeretne egészségesebben élni, annak érdemes növelnie a sétája tempóját.","shortLead":"Skót kutatók szerint aki szeretne egészségesebben élni, annak érdemes növelnie a sétája tempóját.","id":"20250430_seta-gyaloglas-sebessege-szivritmuszavar-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66f461c-059d-4eee-8756-7dfef44c1666.jpg","index":0,"item":"848ec292-ce8c-4e1d-babe-849640de9623","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_seta-gyaloglas-sebessege-szivritmuszavar-egeszseg","timestamp":"2025. április. 30. 19:03","title":"Sétáljon egy kicsit gyorsabban, nagy változás megy majd végbe a szervezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége – derül ki a MediaMarkt megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból. Az elektronikai üzletlánc szerint rengeteg pénzt hagynak veszni a magyarok azáltal, hogy soha nem kezdenek semmit a fiókban heverő készülékekkel.","shortLead":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége –...","id":"20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"9d452181-c2ea-4f85-b91a-07bbe9b181ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","timestamp":"2025. május. 01. 08:03","title":"Sok magyar embernek 50-100-200 ezer forint lapul a fiókjában úgy, hogy bele sem gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea57886-46a9-488f-ba57-62590457a244","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő szerint lényegében kizárható a véletlen egybeesés.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő szerint lényegében kizárható a véletlen egybeesés.","id":"20250429_ukrajnai-haboru-bucsai-meszarlas-schmidt-maria-racz-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ea57886-46a9-488f-ba57-62590457a244.jpg","index":0,"item":"f90a467e-8775-459f-99f8-7b2cafa54929","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_ukrajnai-haboru-bucsai-meszarlas-schmidt-maria-racz-andras","timestamp":"2025. április. 29. 19:06","title":"Rácz András: Schmidt Mária bucsai mészárlásról szóló „buta agymenése” a figyelemelterelést szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere készített képet. ","shortLead":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere...","id":"20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"07c51ba3-22d2-4c1c-bf76-313edc282ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","timestamp":"2025. április. 29. 22:03","title":"Páratlan kép jött a Marsról: sikerült a magasból lefotózni az éppen költözködő Curiosityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fffebe4-a1c6-4ccf-b6a9-a9c8cd96aa09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ránki Sára a Válasz Online podcastjében mesélte el, hogyan lehetett egy hangfelvétel alapján megállapítani, hogy Gyárfás Tamás Portik Tamással beszélgetve széttárta a kezét.","shortLead":"Ránki Sára a Válasz Online podcastjében mesélte el, hogyan lehetett egy hangfelvétel alapján megállapítani...","id":"20250501_Gyarfas-ugy-hangfelvetelek-Portik-Tamas-Fenyo-gyilkossag-birosagi-szakerto-Ranki-Sara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fffebe4-a1c6-4ccf-b6a9-a9c8cd96aa09.jpg","index":0,"item":"d1c31e56-129c-4313-a640-cb449c920c77","keywords":null,"link":"/kultura/20250501_Gyarfas-ugy-hangfelvetelek-Portik-Tamas-Fenyo-gyilkossag-birosagi-szakerto-Ranki-Sara-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 10:27","title":"Eddig nem ismert részleteket árult el a Gyárfás-Portik-hangfelvételekről a Fenyő-gyilkosság bírósági szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a67f59-047f-4f1e-b26a-979d181666b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hajtóműhiba miatt sok évtizeddel ezelőtt nem tudott elindulni a Vénusz felé, így Föld körüli pályán ragadt egy szovjet űrszonda. A nagyobb darabjai épségben maradtak, és hamarosan becsapódnak a Földbe.","shortLead":"Hajtóműhiba miatt sok évtizeddel ezelőtt nem tudott elindulni a Vénusz felé, így Föld körüli pályán ragadt egy szovjet...","id":"20250429_szovjet-urszonda-venusz-fold-legkorebe-lepes-visszateres-lezuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a67f59-047f-4f1e-b26a-979d181666b3.jpg","index":0,"item":"d7ae00fb-a93c-489a-957e-d8d3d83b07e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_szovjet-urszonda-venusz-fold-legkorebe-lepes-visszateres-lezuhanas","timestamp":"2025. április. 29. 20:03","title":"53 év után zuhan vissza a Földre egy hibás szovjet űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]