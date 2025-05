Gyurcsány Ferenc legjobb pillanatai négy percben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint egy asztali számítógép.","shortLead":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint...","id":"20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b.jpg","index":0,"item":"ed06b204-a005-4b70-a0a0-869bbd952d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 08. 10:03","title":"Számítógép helyett okostelefon: asztali módot kap az Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0daf3a-8ffc-4934-a4c1-abf56ea0bbd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik ember is megsérült a támadás során.","shortLead":"Egy másik ember is megsérült a támadás során.","id":"20250508_Fejszevel-oltek-meg-valakit-a-Varsoi-Egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0daf3a-8ffc-4934-a4c1-abf56ea0bbd2.jpg","index":0,"item":"314587f3-998d-4b92-a70a-56204f64a0c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_Fejszevel-oltek-meg-valakit-a-Varsoi-Egyetemen","timestamp":"2025. május. 08. 12:02","title":"Fejszével követtek el gyilkosságot a Varsói Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező évadának előzetese, és azzal ér véget, hogy egy csecsemő is felsír.","shortLead":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező...","id":"20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331.jpg","index":0,"item":"2173576e-e8a5-408a-bbc5-9761d08e7986","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","timestamp":"2025. május. 07. 13:25","title":"Nem sok vidámságot ígér a Squid Game 3. évadának vériszamos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c654da-77ff-4d68-82d2-c698cbac4737","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormány szeretné megakadályozni, hogy az emberek ittasan üljenek a volán mögé, a taxisok nem elégedetttek a felvetett megoldással. ","shortLead":"A kormány szeretné megakadályozni, hogy az emberek ittasan üljenek a volán mögé, a taxisok nem elégedetttek a felvetett...","id":"20250507_Nem-akarnak-reszeg-embereket-szallitani-ket-napig-sztrajkolnanak-az-atheni-taxisok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c654da-77ff-4d68-82d2-c698cbac4737.jpg","index":0,"item":"4c75f6bf-b704-474d-b943-8c844c942ec1","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Nem-akarnak-reszeg-embereket-szallitani-ket-napig-sztrajkolnanak-az-atheni-taxisok","timestamp":"2025. május. 07. 06:25","title":"Nem akarnak részeg embereket szállítani, két napig sztrájkolnának az athéni taxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai kutatások egy vitatott formáját. Miért veszélyesek a funkciónyeréses kísérletek, amiket Amerikában hol engedélyeznek, hol betiltanak?","shortLead":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai...","id":"20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e.jpg","index":0,"item":"0fb3db18-fdd1-4a0f-9c82-4dd168093aba","keywords":null,"link":"/360/20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","timestamp":"2025. május. 07. 15:58","title":"Lehet, hogy Trumpnak most igaza van egy tudományügyi kérdésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","shortLead":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","id":"20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"928b3b3a-9fd4-461a-a504-ea38f8a99565","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","timestamp":"2025. május. 08. 10:17","title":"A Mol-vezér odaszúrt a kormánynak: hagyjuk a piacot szabadon működni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik söröspoharakkal dobálták a gólját ünneplő focistát 2021-ben.","shortLead":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik...","id":"20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c.jpg","index":0,"item":"75269536-ea3c-4e29-b5ab-f19d40c5630a","keywords":null,"link":"/sport/20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","timestamp":"2025. május. 07. 16:08","title":"Az elsőfokú ítélet szerint 5 évig nem járhat sporteseményre a szurkoló, aki repohárral dobta meg Raheem Sterlinget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]