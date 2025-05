Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik legsúlyosabb korrupciós bűncselekményének vádlottja.","shortLead":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik...","id":"20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"07eaa518-7312-4261-926d-945ead0e7c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","timestamp":"2025. május. 12. 15:10","title":"A Tisza azonnali hatállyal visszahívatná a BKV-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87c5f1b-2371-416f-a4ba-09135323cc29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új alapítványban az állam csatlakozó alapítóként vesz részt.","shortLead":"Az új alapítványban az állam csatlakozó alapítóként vesz részt.","id":"20250512_zalazone-tesztpalya-vagyonkezelo-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f87c5f1b-2371-416f-a4ba-09135323cc29.jpg","index":0,"item":"be5352cb-c098-499f-b973-d0ff7eb896c7","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_zalazone-tesztpalya-vagyonkezelo-alapitvany","timestamp":"2025. május. 12. 18:31","title":"Vagyonkezelő alapítványba kerül a ZalaZone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd forintnyi uniós pénz úszott el, és – akárcsak az Elios-ügyben – itt is az adófizetők állták a cechet.","shortLead":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd...","id":"20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"0795247c-f75b-4c52-931b-73373250147f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:45","title":"A kormány ugyanazt a trükköt dobta be Rogánék cégének EU-s pénzeinél, mint az Elios-ügyben, és a végén mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","shortLead":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","id":"20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06.jpg","index":0,"item":"a18681fb-eb86-4b47-bbd8-877db968d496","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","timestamp":"2025. május. 14. 08:59","title":"Attól, hogy ittam, még jól vezetek – mondta egy nő a rendőröknek, miután karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora gépelt azért, hogy több nőről olvashassunk az internetes lexikonban. ","shortLead":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora...","id":"20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643.jpg","index":0,"item":"d61f2115-42b6-4b59-83c6-bd75b0247004","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","timestamp":"2025. május. 12. 15:37","title":"Az online térben is hátrány éri a nőket – a magyar nyelvű Wikipédia-szócikkek mindössze 15,6 százaléka szól róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin haverjai mindig a nyugati szövetségeseket hibáztatják, a nácikat néha, a szovjeteket sosem. ","shortLead":"Putyin haverjai mindig a nyugati szövetségeseket hibáztatják, a nácikat néha, a szovjeteket sosem. ","id":"20250513_Dalibor-Rohac-2-vilaghaboru-kozep-europa-felelosseg-szovetsegesek-nacik-szovjetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54.jpg","index":0,"item":"2878fcd3-9f96-4b17-9929-a9ec8c0f76c9","keywords":null,"link":"/360/20250513_Dalibor-Rohac-2-vilaghaboru-kozep-europa-felelosseg-szovetsegesek-nacik-szovjetek","timestamp":"2025. május. 13. 17:00","title":"Dalibor Rohac: Nyolcvan évvel a második világháború után egyes európaiak elfelejtik, kik voltak a rosszfiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még az idei évben bevezeti az Apple azt az újdonságát, amely tájékoztatja a felhasználókat, mennyire akadálymentesített egy alkalmazás.","shortLead":"Még az idei évben bevezeti az Apple azt az újdonságát, amely tájékoztatja a felhasználókat, mennyire akadálymentesített...","id":"20250513_apple-app-store-alkalmazas-akadalymentesites-cimkek-accessibility-nutrition-labels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a.jpg","index":0,"item":"780f27f6-77f3-4ca7-b72d-c2233a0f2adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-app-store-alkalmazas-akadalymentesites-cimkek-accessibility-nutrition-labels","timestamp":"2025. május. 13. 17:33","title":"Új címkéket kapnak az App Store alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán katonai elemző szerint személyesen Volodimir Zelenszkij adta ki a parancsot a kémek letartóztatására.","shortLead":"Egy ukrán katonai elemző szerint személyesen Volodimir Zelenszkij adta ki a parancsot a kémek letartóztatására.","id":"20250512_ukrajna-kemek-megnevezes-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"05b7e256-fa2e-4f49-bbff-8f19385edaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_ukrajna-kemek-megnevezes-ujsagiro","timestamp":"2025. május. 12. 17:25","title":"Egy ukrán újságíró megnevezte a két lebukott magyar kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]