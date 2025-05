Cikkünk folyamatosan frissül!

Hadházy Ákos május 13-án délután 17 órára ismét tüntetést hirdetett a Ferenciek terére azoknak, akik továbbra is tiltakozni szeretnének a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen.

„Tudom, hogy sokan fáradtak, de elmondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik kitartanak, és persze buzdítom a többieket is, hogy ne csüggedjenek! A rendőrség packázása, a bírságok és a propaganda fröcsögése azt jelzi, hogy a hatalmat kifejezetten zavarják és aggasztják a tiltakozások. Minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni, csak elszántság kérdése” – írta a Facebook-esemény leírásában a független országgyűlési képviselő, aki a múlt heti demonstráción hangsúlyozta, nem hagyják abba a tiltakozást, amíg hárman, vagy négyen ott lesznek, addig tüntetnek.

Az újabb megmozdulástól pedig az sem tántorította el, hogy a rendőrség feljelentette, mert szerintük jogellenes volt, hogy a május hatodikai bejelentett demonstráció után a tüntetők átvonultak a Magyar Tudományos Akadémia épülete elé, és őt tekintik a szervezőnek.

Ami a mostani tüntetést illeti, Hadházy Ákos szerint a rendőrség már egy órával a kezdés előtt megjelent. „Nem akarnak lemaradni. Dolguk nem lesz, hiszen természetesen most is békés tüntetésre készülünk” – jegyezte meg.

Helyszíni tudósítónk szerint a tüntetés kezdetére szellősen, de megtelt a Ferenciek tere. Színpad most sem volt, Hadházy egy sámliról szólt az egybegyűltekhez, a tüntetők között van, aki megafonnal, valaki pedig zebrajelmezben érkezett.

A képviselő megköszönte a tüntetőknek a kitartást, és külön köszöntötte a rendezvény biztosítását végző civil ruhás rendőröket. Megismételte, ugyan kevesen vannak itt most ahhoz, hogy emiatt megváltoztassák a kifogásolt törvényt, de – ahogyan a tüntetés mottója is szól- nem hagyják abba, és ki is jelentette, jövő héten is lesz megmozdulás, lehet, hogy néma tüntetés formájában, de lehet, hogy ismét meghív vendégeket.

Ezt követően egy listát vett elő, amelyrenolyan dolgokat írt össze, amelyek az elmúlt egy hétben történtek, és egy normális országban többezres tüntetésekhez vezettek volna. Beszélt a Magyarország és Ukrajna között kialakuló kémjátszmáról, és méltatta a Magyar Nemzet fotósát, aki az akció idején épp a Ferenciek terén járt.

Miután azt valaki be is kiabálta, átért arra, hogy a miniszterelnök támogatásáról biztosította George Simion szélsőjobboldali román elnökjelöltet, és szerinte Magyar Péter nagyon jól teszi, hogy elgyalogol Nagyváradra.

Hadházy ezután arra kérte a tüntetőket, hogy a demonstráció végén közösen vonuljanak vele a Külügyminisztériumhoz egy ott szerveződő flashmobhoz, melynek célja – Simion győzelmét követően – a határon túli magyarokért való kiállás.

Miután a tömeg elindult a Szabad sajtó úton az Astoria irányába, a rendőrség egy közleményt adott ki arról, hogy a Ferenciek terére bejelentett gyűlés résztvevőinek egy csoportja „jogellenes gyűlésbe kezdett”, és közlekedés biztonsága érdekében az embereket felterelték a járdára.

A menetet Hadházy Ákos és két zebra vezeti, egy hangszóróból sokáig a Queen legnagyobb slágerei szóltak, de felcsendült Majkától a Csurran, cseppen is.

Miközben a tömeg a Lánchíd felé haladt, Hadházy Ákos arra kérte az embereket, hogy álljanak meg egy kicsit, hiszen a közelben van a Tiborcz Istvánhoz köthető Dorothea Hotel, illetve az egyik kaszinó, aminek évekkel ezelőtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, valamint Garancsi István elnyerte az üzemeltetését. Már a hídon haladtak, amikor újabb megálló következett, ezúttal a Magyar Tudományos Akadémia miatt, aminek székháza a Széchényi István tér 9. alatt található.

„Ez Putyin módszere” – pattanásig feszült a helyzet a hatalom és az Akadémia között Súlyos politikai nyomás, per, méltatlan támadások és belső küzdelmek keserítik meg a legnagyobb presztízsű intézmény, az MTA 200. születésnapját, amit május 5-én ünnepel a testület.

​Miután a menet elérte a Clark Ádám teret, a Bem rakparton szabályosan szeretettek volna továbbhaladni, mert Hadházy szerint „jó fiúk”, de nem férnek el a járdán, sokan vannak, akik a síneken sétálnak, de néhány villamost már elengedtek, a gépjárműforgalom pedig zavartalan.

Mindeközben a tömeg azt skandálja, hogy „nem hagyjuk abba”, csak annyi időre hallgattak el, míg Hadházy Ádám megállította a tömeget annál az épületnél, ahol állítása szerint Tiborcz István irodája volt, amikor kirobbant az Elios-ügy.