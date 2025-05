Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","shortLead":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","id":"20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437.jpg","index":0,"item":"f0f29ca8-58aa-4114-8452-2a1174967fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","timestamp":"2025. május. 13. 21:13","title":"Lengyelország beutazási tilalmat rendel el Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","shortLead":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","id":"20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"c40c4b9f-9f0c-4efb-9aff-01ce9b83a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","timestamp":"2025. május. 13. 13:20","title":"Keresik az autóst, aki forró kávét öntött egy biciklisre Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12316da9-732d-463e-ae6c-2d354e9e179f","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Az ibériai nagy áramkimaradás felszólítás arra, hogy újra kell rendezni az energetikai viszonyokat. Megoldás kell egy trilemmára és arra is, hogy a szakma a hétköznapi nyelvre váltson – figyelmeztet Beck Zsófia, a Boston Consulting Group (BCG) integrált energiaközmű-szegmensének globális vezetője.","shortLead":"Az ibériai nagy áramkimaradás felszólítás arra, hogy újra kell rendezni az energetikai viszonyokat. Megoldás kell...","id":"20250513_hvg-beck-zsofia-boston-consulting-group-energetika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12316da9-732d-463e-ae6c-2d354e9e179f.jpg","index":0,"item":"ee1740e0-8b61-42c6-94f1-1624ebcd84d6","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-beck-zsofia-boston-consulting-group-energetika","timestamp":"2025. május. 13. 11:30","title":"„Ha a politikusok nem akarnak egy, a spanyolországihoz hasonló blackouttal szembesülni, akkor változtatniuk kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","shortLead":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","id":"20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b.jpg","index":0,"item":"b6694135-9e78-417d-966e-8d3a8bfe8e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","timestamp":"2025. május. 14. 19:13","title":"Blikk: Hamis diplomák miatt szállhatott ki az ügyészség több laktanyához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","shortLead":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","id":"20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850.jpg","index":0,"item":"b6e82dfb-7b11-4736-be7d-5bce701181da","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","timestamp":"2025. május. 13. 21:31","title":"„A lehető legfenntarthatóbb módon” gazdálkodna újonnan vásárolt somogyi földjein Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta a Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltások kiadását.","shortLead":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben...","id":"20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"91ebe0db-948c-4a6d-a29a-c21d997d36f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","timestamp":"2025. május. 14. 12:51","title":"Szijjártó: Innentől kezdve Ursula von der Leyen az utolsó, akitől bármilyen kritikát hajlandók vagyunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbc4f5a-a90b-4327-8044-5e6764415326","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte enélkül nem lehet ésszerű béketárgyalásokat folytatni. ","shortLead":"Szerinte enélkül nem lehet ésszerű béketárgyalásokat folytatni. ","id":"20250513_alice-weidel-afd-elnoke-orosz-ukran-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cbc4f5a-a90b-4327-8044-5e6764415326.jpg","index":0,"item":"f15a2df3-4d52-47d8-9789-6d6cea424a99","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_alice-weidel-afd-elnoke-orosz-ukran-haboru-beketargyalas","timestamp":"2025. május. 13. 19:53","title":"Orosz-ukrán háború: Alice Weidel, az AfD elnöke szerint figyelembe kell venni Oroszország biztonsági érdekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","shortLead":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","id":"20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"13ad247a-36ba-474e-a6a4-e0d587572c25","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","timestamp":"2025. május. 14. 06:37","title":"Trump a luxusrepülőről: „ez egy ajándék Katar részéről, amelyet hosszú időn keresztül védelmeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]