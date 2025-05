Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","shortLead":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","id":"20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"93bd2092-fbd5-4f48-b302-9b4b049c418f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 15:44","title":"Elnézést kért a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő Ukrajna nyugati része ellen, inkább Ukrajna esetleges összeomlására készült. Hegedűs a múlt pénteken kirobbant kémügyről nyilatkozott a német Focus hetilapnak.","shortLead":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő...","id":"20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d.jpg","index":0,"item":"ac612307-c1c3-498c-8150-3f292e2c650a","keywords":null,"link":"/360/20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Hegedűs Dániel: „Ez nem egy füstölgő pisztoly”, kétlem, hogy Magyarország be akart vonulni Kárpátaljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati eljárásban döntött: jogosan mondta fel a kollektív szerződésüket 2020 augusztusában az akkori, önjelölt cégvezető.","shortLead":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati...","id":"20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699.jpg","index":0,"item":"5b315afb-2c38-49e3-8452-4f1d86c35bb1","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","timestamp":"2025. május. 13. 17:55","title":"Végső reményüket is elveszítették a Dunaferr dolgozói, elbukták a 15 milliárdos pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Ha továbbra is olyan államfő lesz, aki szemben áll az alkotmányos kormánnyal és megbénítja a törvényhozást, az akár Donald Tusk miniszterelnök bukásához vezethet.","shortLead":"Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Ha továbbra is olyan államfő lesz, aki szemben áll...","id":"20250514_lengyelorszag-elnokvalasztas-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf.jpg","index":0,"item":"ea8761a7-7faa-494a-a20f-ec95c3766fd1","keywords":null,"link":"/360/20250514_lengyelorszag-elnokvalasztas-elozetes","timestamp":"2025. május. 14. 17:10","title":"Sorsdöntő elnökválasztásra készül Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8210ce5e-9ea9-4401-98ed-5f284a7dd2df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az átláthatósági törvény javaslata ellen tiltakoznak péntek délután.","shortLead":"Az átláthatósági törvény javaslata ellen tiltakoznak péntek délután.","id":"20250514_momentum-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal-tuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8210ce5e-9ea9-4401-98ed-5f284a7dd2df.jpg","index":0,"item":"9baf2ae8-8e80-4535-87bb-5d43fcf3aa24","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_momentum-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal-tuntetes-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 17:40","title":"Tüntetést szervez a Momentum a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","shortLead":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093.jpg","index":0,"item":"306324ba-4d2f-41da-ab2e-fabd23afa145","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","timestamp":"2025. május. 14. 16:10","title":"Ligeti Miklós szerint az átláthatósági törvény javaslata rosszabb, mint az oroszországi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról, hogy a párt megméreti-e magát, a küldöttgyűlés dönt júniusban.","shortLead":"Arról, hogy a párt megméreti-e magát, a küldöttgyűlés dönt júniusban.","id":"20250513_gelencser-ferenc-momentum-mozgalom-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd.jpg","index":0,"item":"b3b6d3db-1542-4d09-9105-8c0b05dbee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_gelencser-ferenc-momentum-mozgalom-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 13. 12:17","title":"„A rendszerváltás a cél!” – A momentumos Gelencsér Ferenc sem indul a jövő évi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.","shortLead":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja...","id":"20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78.jpg","index":0,"item":"6fcf40a3-e472-4f07-882f-fca625644ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 13. 17:21","title":"Úgy tűnik, Orbán a Védelmi Tanács ülésén arra jutott, hogy a legjobb lenne Magyar Péter lejáratására használni a kémbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]