[{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy hét alatt tíz évvel került közelebb Magyarország a putyini Oroszország politikai berendezkedéséhez. A pártok, civil szervezetek, gazdasági társaságok ellen is bevethető átláthatósági törvény és Orbán Viktor trollhadserege újabb eszköz, hogy a jövő évi szavazáson ne a választók akarata érvényesüljön.","shortLead":"Egy hét alatt tíz évvel került közelebb Magyarország a putyini Oroszország politikai berendezkedéséhez. A pártok, civil...","id":"20250521_Ugyeszek-irhattak-az-megfelemlitesi-torvenyt-Tilt-tur-valogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"3a6f9a03-84dd-4163-8a08-f27ec8df5471","keywords":null,"link":"/360/20250521_Ugyeszek-irhattak-az-megfelemlitesi-torvenyt-Tilt-tur-valogat","timestamp":"2025. május. 21. 06:30","title":"Ügyészek írhatták a megfélemlítési törvényt, így lett minden kiskaput bezáró büntetőeszköz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet az „átláthatósági” törvény tervezetére reagált.","shortLead":"A szervezet az „átláthatósági” törvény tervezetére reagált.","id":"20250522_szabad-europa-radio-washingtoni-kozpont-atlathatosagi-torveny-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73.jpg","index":0,"item":"3e497e32-412c-452b-99be-e44172efe742","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_szabad-europa-radio-washingtoni-kozpont-atlathatosagi-torveny-reakcio","timestamp":"2025. május. 22. 14:38","title":"„A független újságírás bármilyen korlátozása aggasztó” – üzente a Szabad Európa Rádió washingtoni központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","shortLead":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","id":"20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911.jpg","index":0,"item":"a4bceb80-b233-4a84-ae0e-88657c699a24","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","timestamp":"2025. május. 21. 05:31","title":"Lehet, hogy csinos, de a hatása pusztító – így teszi tönkre a lábunkat a kényelmetlen cipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","shortLead":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","id":"20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"26e136b7-94b5-456c-bd2e-d6045b2d5e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 11:24","title":"Megkérdezték Varga Mihályt, Matolcsy György embereit rúgja-e ki az MNB-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és a visszatelepítés alatt álló helyi menekültek megnyugtatásán volt a hangsúly.","shortLead":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és...","id":"20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"7284661f-e8c3-4449-bca2-bb8ab2ed8b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","timestamp":"2025. május. 21. 12:00","title":"Putyin az ukrán invázió óta először látogatott Kurszkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031aba3-ba0c-49ad-afed-341b37f198c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai orvosok éveken át fejlesztették azt a műtéti technikát, amivel most egy 41 éves férfi életminőségét javították drasztikus mértékben. Igaz, továbbra is sok a kérdés.","shortLead":"Amerikai orvosok éveken át fejlesztették azt a műtéti technikát, amivel most egy 41 éves férfi életminőségét javították...","id":"20250520_holyagatultetes-mutet-vese-vizelet-vesebetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4031aba3-ba0c-49ad-afed-341b37f198c1.jpg","index":0,"item":"9b708c44-4fc6-4f24-a8db-035c10669dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_holyagatultetes-mutet-vese-vizelet-vesebetegseg","timestamp":"2025. május. 20. 16:33","title":"Új esélyt kaphatnak a betegek, sikerült a világ első hólyagátültetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják, hogy vegyék napirendre a magyar átláthatósági törvény ügyét. Bár az erről szóló döntést csak a plenáris ülés kezdetén, délután háromkor hozza meg az EP, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetése valamennyi képviselőnek levelet küldött, amelyben a törvény mellett érveltek.","shortLead":"Brüsszelben szerdán és csütörtökön plenáris ülést tart az Európai Parlament, és a nagy pártok azt javasolják...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f1fb78-3331-4638-9a50-89a21c25ddad.jpg","index":0,"item":"8e6ff004-5837-4732-8ab3-eb7b10a60e4a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_atlathatosagi-torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 10:22","title":"„Gyakorlati szükségszerűség” – levelet küldött az „átláthatósági” törvény miatt két fideszes politikus az Európai Parlament képviselőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]