[{"available":true,"c_guid":"3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","shortLead":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763.jpg","index":0,"item":"9898d09a-82a0-4f8b-9811-81aae755cf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 10:04","title":"Karácsony Gergely: Nem budapesti közfeladat az állami költségvetési lyukak finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó Carlos Tavarest.","shortLead":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó...","id":"20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba.jpg","index":0,"item":"8e9d5b17-1609-4742-967b-9709a9747471","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","timestamp":"2025. május. 28. 07:55","title":"Fontos bejelentésre készül szerdán az egyik legnagyobb autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","id":"20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1.jpg","index":0,"item":"46e5a1fa-c8fd-4dd3-ab85-2ecb1042be21","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","timestamp":"2025. május. 27. 22:07","title":"Gyurcsány Ferenc fikciót ír az elefántcsonttoronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer bármilyen komoly előjel nélkül. Sokan kutatták már, miért, majd kiderült, hogy egy pénzpiaci elmélet tökéletesen leírja, mitől bukhatnak meg a legstabilabbnak látszó rendszerek is meglepő gyorsasággal.","shortLead":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer...","id":"20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49.jpg","index":0,"item":"f98990a8-b4b5-4eca-9032-1bd67234888d","keywords":null,"link":"/360/20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","timestamp":"2025. május. 28. 11:41","title":"Hogyhogy csak most inoghat meg a NER? Váratlan helyről érkezett a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0673d2-bfb9-4959-85f7-0948338fc714","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt egyelőre még nem tudni pontosan, hogy milyen szerepkörben: egyes sajtóértesülések szerint sportigazgatóként számítanának rá a Honvédnál, mások úgy tudják, hogy pályára is léphet a kispesti csapatban.","shortLead":"Azt egyelőre még nem tudni pontosan, hogy milyen szerepkörben: egyes sajtóértesülések szerint sportigazgatóként...","id":"20250527_dzsudzsak-balazs-debrecen-dvsc-budapest-honved-sportigazgato-kispest-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0673d2-bfb9-4959-85f7-0948338fc714.jpg","index":0,"item":"166f4b15-92ea-4342-83ce-297159dfeff8","keywords":null,"link":"/sport/20250527_dzsudzsak-balazs-debrecen-dvsc-budapest-honved-sportigazgato-kispest-szijjarto-peter","timestamp":"2025. május. 27. 16:51","title":"Dzsudzsák Balázs Szijjártó kedvenc csapatához igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással pózolt büszkén.","shortLead":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással...","id":"20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390.jpg","index":0,"item":"b6c35d31-49c6-4b3a-a3e7-8acf5f21e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 28. 13:34","title":"Válasz Online: Idősek lehúzására játszó hálózat vezetőjével pózolt Menczer Tamás a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d29c46-3c08-4c17-80c5-7870b981e2e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vannak, akik rokonoknál szálltak meg, vannak, akiket egy sportcsarnokban helyeztek el.","shortLead":"Vannak, akik rokonoknál szálltak meg, vannak, akiket egy sportcsarnokban helyeztek el.","id":"20250527_szekelyfold-arviz-keszultseg-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5d29c46-3c08-4c17-80c5-7870b981e2e5.jpg","index":0,"item":"6b88a62f-ab4a-4faa-a700-3d96464a7476","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_szekelyfold-arviz-keszultseg-kitelepites","timestamp":"2025. május. 27. 09:23","title":"Árvízkészültség van Székelyföldön, két településen embereket telepítettek ki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","shortLead":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","id":"20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f.jpg","index":0,"item":"91d7c0ec-7558-4fb2-86f7-828d726c6c41","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","timestamp":"2025. május. 27. 10:34","title":"Somogyi András szerint letiltotta Gyöngyösön a fellépését a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]