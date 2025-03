Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos a korábbi pályázat: valójában ugyanis koncesszióról van szó, amit közbeszerzési eljárás nélkül nem lehet lebonyolítani. A MÁV először a vártnál nagyobb érdeklődéssel indokolta az új eljárást, újabban azonban már projektcégek alakításáról, koncesszióról és közbeszerzésről beszél – tudta meg a lap.","shortLead":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos...","id":"20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e.jpg","index":0,"item":"5c2d0c44-ee8e-4457-b163-3c722b22b194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","timestamp":"2025. március. 14. 21:05","title":"Törvényellenes lehet a pályaudvarok bérbeadására kiírt pályázat, ezért vonhatta vissza a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2541c-e5bf-43a3-8bf3-0a76502c4be6","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A ráncfelvarrt nemzeti konzultációnak beillő szavazásnak ugyan semmilyen jogi kötőereje nincs, de, hogy látványosabb támogatást szerezzenek Orbán Viktor álláspontjának, miszerint Ukrajna EU-tagsága káros, egy igazi népszavazásra hasonlító szavazólappal agitál a Fidesz. A politikai akció nemcsak drága, de felesleges is, hiszen a közvélemény többségében elutasító álláspontja közvélemény-kutatásokból amúgy is jól ismert. ","shortLead":"A ráncfelvarrt nemzeti konzultációnak beillő szavazásnak ugyan semmilyen jogi kötőereje nincs, de, hogy látványosabb...","id":"20250314_Megteveszto-szavazolappal-probal-Orban-nagyobb-tamogatast-szerezni-sajat-velemenyenek-Ukrajna-EU-tagsaga-ugyeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d2541c-e5bf-43a3-8bf3-0a76502c4be6.jpg","index":0,"item":"b5ff7515-5838-43b5-8138-834e5242d8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Megteveszto-szavazolappal-probal-Orban-nagyobb-tamogatast-szerezni-sajat-velemenyenek-Ukrajna-EU-tagsaga-ugyeben-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 14:41","title":"Orbán és a Karmelita politikai lufifújói megtévesztő szavazólappal gyűjtenek támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4461f98-c0a2-43cc-8bf2-7a8e2b4d9003","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Korán vezetést szerzett a lila-fehér csapat, aztán totálisan összeomlott.","shortLead":"Korán vezetést szerzett a lila-fehér csapat, aztán totálisan összeomlott.","id":"20250314_Csattanos-pofonba-szaladt-bele-az-Ujpest-hat-golt-kapott-Pakson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4461f98-c0a2-43cc-8bf2-7a8e2b4d9003.jpg","index":0,"item":"6eb2a78b-dd62-47e3-bb6d-06ec95dd04c8","keywords":null,"link":"/sport/20250314_Csattanos-pofonba-szaladt-bele-az-Ujpest-hat-golt-kapott-Pakson-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 23:36","title":"Csattanós pofonba szaladt bele az Újpest, hat gólt kapott Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","shortLead":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","id":"20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9.jpg","index":0,"item":"d9a68a76-c50f-4984-9a71-d5ed9d76ac61","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 10:10","title":"Kocsis Máté az állampolgárság felfüggesztéséről: Nem biztos, hogy amit benyújtottunk, helyes, vagy jogilag tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül a felhasználók adatait is ellophatták a hackerek.","shortLead":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül...","id":"20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"2c4723ec-9ec9-4fed-80d2-f8dcc0686e8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","timestamp":"2025. március. 14. 08:03","title":"Ha ön is megnyitotta ezt a weboldalt, akkor most bajban lehet: 1 millió ember számítógépe fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kurszki kiszögellésben bekerített ukránok vagy megadják magukat, vagy meghalnak – mondta az orosz elnök.","shortLead":"A kurszki kiszögellésben bekerített ukránok vagy megadják magukat, vagy meghalnak – mondta az orosz elnök.","id":"20250313_Pputyin-tuzszunet-sajtotajekoztato-ukrajna-kurszk-belarusz-lukasenka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af.jpg","index":0,"item":"f17c8f45-70a5-4c2f-b1f8-2c97c597801a","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Pputyin-tuzszunet-sajtotajekoztato-ukrajna-kurszk-belarusz-lukasenka","timestamp":"2025. március. 13. 17:06","title":"Putyin: Vannak kérdések a tűzszünettel kapcsolatban, az orosz csapatok meg épp támadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen közölte: az EU megvédi az érdekeit, de nyitott a tárgyalásokra.","shortLead":"Ursula von der Leyen közölte: az EU megvédi az érdekeit, de nyitott a tárgyalásokra.","id":"20250313_eu-vamhaboru-usa-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a.jpg","index":0,"item":"19c44620-8f1e-44cc-b1a9-59e7746afb0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_eu-vamhaboru-usa-targyalas","timestamp":"2025. március. 13. 18:53","title":"Az EU tárgyalna az Egyesült Államokkal a vámháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","shortLead":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","id":"20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"80c72c19-c02e-4abd-826d-899adf97e876","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","timestamp":"2025. március. 14. 11:33","title":"Kirúgták azt a minisztériumi dolgozót, aki nem akarta visszaadni Trump barátjának, Mel Gibsonnak a fegyvertartási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]