[{"available":true,"c_guid":"5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","shortLead":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","id":"20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238.jpg","index":0,"item":"5a1afaad-d723-4302-96c0-984a1897156b","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","timestamp":"2025. március. 11. 05:54","title":"Marco Rubio szerint ígéretes Ukrajna ajánlata a részleges tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"0f28d722-9dcc-4083-8f51-f29a5cf8429f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","timestamp":"2025. március. 10. 19:41","title":"Hadházy egy nap alatt összekalapozta a pénzt Kövér hétmilliós büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e25c34a-b49e-4d65-b6e3-b7969ca45990","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulmányok szerint bizonyos gyümölcs- és zöldséghéjak tele vannak olyan anyagokkal, amelyek segítenek a cukorbetegség, a gyulladás és a rák elleni küzdelemben. Összegyűjtöttük a legértékesebb héjakat, valamint tippeket a fogyasztásukhoz.","shortLead":"Tanulmányok szerint bizonyos gyümölcs- és zöldséghéjak tele vannak olyan anyagokkal, amelyek segítenek a cukorbetegség...","id":"20250311_melyik-gyumolcs-zoldseg-heja-eheto-vitamin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e25c34a-b49e-4d65-b6e3-b7969ca45990.jpg","index":0,"item":"a83968f0-73dc-416e-b9dd-b2b8ed219d6c","keywords":null,"link":"/elet/20250311_melyik-gyumolcs-zoldseg-heja-eheto-vitamin","timestamp":"2025. március. 11. 05:01","title":"Ne hagyja veszni a répa, az alma, a kivi vagy a krumpli héját, mert abban van a vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","shortLead":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","id":"20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63.jpg","index":0,"item":"8133ae81-7904-4958-9d2f-9eee425d0857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","timestamp":"2025. március. 12. 15:57","title":"Hiába fizetett ki rekordösszeget jogdíjakra a Spotify, a zenészek egyáltalán nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","shortLead":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","id":"20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505.jpg","index":0,"item":"f783eeed-e339-451f-88d9-f12b698307fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 09:58","title":"Amint megszületett az amerikai–ukrán tűzszüneti javaslat, rakéták és drónok hadával támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f543d1e-7e26-4536-b43f-add7fc52997a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsit még Steve McQeen is aláírta. ","shortLead":"A kocsit még Steve McQeen is aláírta. ","id":"20250310_Jerry-Seinfeld-Porsche-9-milliard-forintos-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f543d1e-7e26-4536-b43f-add7fc52997a.jpg","index":0,"item":"8617f927-3021-4cb0-a4ec-3facad10bb95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_Jerry-Seinfeld-Porsche-9-milliard-forintos-ajanlat","timestamp":"2025. március. 10. 20:20","title":"Jerry Seinfeld végül eladta híres Porschéját, amire korábban elutasított egy 9 milliárd forintos ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","id":"20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780.jpg","index":0,"item":"83f2f09f-3e71-41f2-9fa5-e0b1f088f797","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","timestamp":"2025. március. 10. 17:37","title":"Kubatov ültetvényeshumorba bújtatva mondta el, hogy szerinte nem lesz idén Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]