Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Molnár Ferenc Caramel szerint vissza kellene váltani 5-ös sebességből 1-esbe, mert rohanunk a szakadék felé.","shortLead":"Molnár Ferenc Caramel szerint vissza kellene váltani 5-ös sebességből 1-esbe, mert rohanunk a szakadék felé.","id":"20250527_caramel-lejaratas-borfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"a2de727a-7750-455c-814f-68539188fcbc","keywords":null,"link":"/elet/20250527_caramel-lejaratas-borfesztival","timestamp":"2025. május. 27. 20:37","title":"Caramel: Az én lejáratásom sem azt üzeni, hogy véleményszabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","shortLead":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","id":"20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"53945bae-5e12-4be6-8a43-f3a3b2708b51","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","timestamp":"2025. május. 28. 08:07","title":"444: Használhatatlan programot kényszerítettek rá a védőnőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó teremben. A kormány a kemény kritikákra szinte nem is reagált, szerintük minden rendben a javaslattal. Magyarország pedig „szuverén demokratikus jogállam, ezt bizonyítja az elmúlt 15 éves működés”.","shortLead":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó...","id":"20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123.jpg","index":0,"item":"92f99dea-f3cd-468f-87aa-d7fd2ab9ca68","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:02","title":"Ócska diktatúra vagy szuverén jogállam – civilek is akcióztak az ellehetetlenítési törvény bizottsági vitáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808cdcd1-fbb3-4e3e-9d23-7977d604398a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze 80–90 napos lehetett az a madárfióka, ami bizonyára az elfogyasztott műanyag mennyiségétől pusztult el. A kutatók még sosem láttak ilyet.","shortLead":"Mindössze 80–90 napos lehetett az a madárfióka, ami bizonyára az elfogyasztott műanyag mennyiségétől pusztult el...","id":"20250528_tengeri-madarak-muanyag-fogyasztas-egeszseg-elpusztulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808cdcd1-fbb3-4e3e-9d23-7977d604398a.jpg","index":0,"item":"161f88cb-930a-48d7-b45c-37e643450a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_tengeri-madarak-muanyag-fogyasztas-egeszseg-elpusztulas","timestamp":"2025. május. 28. 19:03","title":"Szörnyű megállapítást tettek a kutatók: már ropog a madarak zúzája a műanyagtól, egy elpusztult példányban 778 darabot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés, arról a feleknek kell megállapodniuk.","shortLead":"A döntés alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés, arról a feleknek kell...","id":"20250529_kuria-haziorvosi-ugyelet-szerzodes-itelet-magyar-orvosi-kamara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"2cb15e06-c76e-4a62-89e0-5c82251a317b","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_kuria-haziorvosi-ugyelet-szerzodes-itelet-magyar-orvosi-kamara-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:10","title":"Kúria: Nem kényszeríthetik a háziorvosokat egyoldalúan meghatározott ügyeleti szerződések aláírására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt szem előtt tartó étkezések terén – véli a modern táplálkozástudomány. Bemutatjuk, hogy a legfrissebb eredmények szerint mire kell odafigyelni, hogy az ember a fogyókúrás szerek nélkül is elérje ugyanazt a hatást, mint amit a hírekbe mostanában gyakran bekerülő fogyasztóinjekciók és -gyógyszerek nyújtanak.","shortLead":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt...","id":"20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41.jpg","index":0,"item":"eac555ad-a82b-4514-8091-e18116968faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 28. 06:03","title":"Mit ehet, mit nem? Mikor? Hogyan? Így érheti el az Ozempic-hatást a gyógyszer nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről szóló dokumentumot vetett össze műholdképekkel. Az elmúlt évtizedben gyors tempóban fejlesztették a rakétasilókat és -bázisokat.","shortLead":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről...","id":"20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0.jpg","index":0,"item":"3d9eb6f1-b99c-4387-a823-cfb9cc469402","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","timestamp":"2025. május. 28. 17:53","title":"Kiszivárogtak az orosz nukleáris modernizáció dokumentumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal és a Tisza játszik össze, a DK szerint az egész ügy katyvasz.","shortLead":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal...","id":"20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95.jpg","index":0,"item":"de266fd9-ef3b-41bf-a7be-8e799ce02049","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:28","title":"Vitézy Dávid a BKV-botrányról: MSZP–Fidesz-összeborulást láthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]