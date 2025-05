Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"545e0a56-3f1e-48cc-9070-76af882e4ee2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lesz korlátozás a fegyverek hatótávolsága tekintetében.","shortLead":"Nem lesz korlátozás a fegyverek hatótávolsága tekintetében.","id":"20250528_nemetorszag-ukrajna-hatotavolsag-taurus-merz-zelenszkij-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/545e0a56-3f1e-48cc-9070-76af882e4ee2.jpg","index":0,"item":"b7180e2f-d104-45ba-9769-a9c683e1ba3a","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_nemetorszag-ukrajna-hatotavolsag-taurus-merz-zelenszkij-raketa","timestamp":"2025. május. 28. 16:51","title":"Nagy hatótávolságú fegyverekről állapodott meg Ukrajna és Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember kortizol szintjét – ami a stressz mértékére utal. Ha átalakítják, a rák kimutatására is alkalmas lehet.","shortLead":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember...","id":"20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04.jpg","index":0,"item":"a2d58f33-9e0f-4e78-9292-be6c16c87f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","timestamp":"2025. május. 26. 20:03","title":"Életeket menthet ez az új fogselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92a6cfb-5bb0-4f6d-8dc2-e59a8847b330","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A régiós átlagnál kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, és kisebb a költségvetésünk is, Magyarországra azonban egyre többen látogatnak. Lassult a belföldi turizmus bővülése, de az MBH Bank szerint van még tartalék a szektorban. Az elmúlt hetek csalássorozata nem jelent pluszkockázatot nyaraláskor a bank szerint.","shortLead":"A régiós átlagnál kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, és kisebb a költségvetésünk is, Magyarországra azonban...","id":"20250527_visa-mbh-bank-fizetes-utazas-bankkartya-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e92a6cfb-5bb0-4f6d-8dc2-e59a8847b330.jpg","index":0,"item":"f25e8fed-d7cb-4429-814a-8a1495ab7c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_visa-mbh-bank-fizetes-utazas-bankkartya-nyaralas","timestamp":"2025. május. 27. 11:57","title":"Akcióvadászok és élménykeresők: kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, mint tavaly, itthon viszont egyre több a külföldi turista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó teremben. A kormány a kemény kritikákra szinte nem is reagált, szerintük minden rendben a javaslattal. Magyarország pedig „szuverén demokratikus jogállam, ezt bizonyítja az elmúlt 15 éves működés”.","shortLead":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó...","id":"20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123.jpg","index":0,"item":"92f99dea-f3cd-468f-87aa-d7fd2ab9ca68","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:02","title":"Ócska diktatúra vagy szuverén jogállam – civilek is akcióztak az ellehetetlenítési törvény bizottsági vitáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","shortLead":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","id":"20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c.jpg","index":0,"item":"c05dc85b-0a02-44db-ad68-9da6cd9b2c84","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","timestamp":"2025. május. 27. 20:25","title":"Az amerikai belbiztonsági miniszter kampányol Lengyelországban a jobboldali elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt a Nemzeti Védelmi Szolgálat most már évente közel ezer büntetőeljárásban alkalmazza a poligráfot, és a tesztek eredményét a bíróságon is figyelembe veszik mint bizonyíték.","shortLead":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt...","id":"20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677.jpg","index":0,"item":"fc5b9658-fea1-45c2-a203-534ea33fdfc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:56","title":"A teszt, amin a színészek és a bűnözők is elhasalnak – át lehet-e verni a hazugságvizsgálót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már megtagadta ezt, felsőbb utasításra hivatkozva.","shortLead":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már...","id":"20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"669ae6de-54c3-4626-aac0-78ee944ab8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","timestamp":"2025. május. 27. 13:40","title":"Magyar Péter szerint ismét akadályozza a hatalom, hogy ajándékot vigyenek a gyermekotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]