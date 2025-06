Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben felkerül a boltok polcaira, és nem csak a Game Passzal lehet majd használni.","shortLead":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben...","id":"20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341.jpg","index":0,"item":"2549a5ef-b706-445b-86e6-ba0538ecf760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","timestamp":"2025. június. 10. 09:15","title":"Itt a kézi Xbox: máris riválist kap a Nintendo Switch 2, bemutatták a Microsoft-féle ROG Xbox Allyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi visszaesőnek számít, személye nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. ","shortLead":"A férfi visszaesőnek számít, személye nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. ","id":"20250610_taxis-keses-fenyegetes-korozes-elfogas-felvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070.jpg","index":0,"item":"67fa68c2-cc0b-4ed0-b9f4-b05d32652d08","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_taxis-keses-fenyegetes-korozes-elfogas-felvetel","timestamp":"2025. június. 10. 17:02","title":"„Itt van!” – videón, ahogy ismerősénél bukkantak rá a rendőrök a taxist késsel megfenyegető férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","shortLead":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","id":"20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894.jpg","index":0,"item":"d9e54cb7-4cc9-4a09-81ab-998e8ebf0661","keywords":null,"link":"/elet/20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","timestamp":"2025. június. 10. 16:16","title":"Rémálom volt a brit nyugdíjasnak a korfui nyaralás, mert nem kapott angol ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c45b0-618f-4b9a-9cd8-d522c1645674","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 700 lóerős, hibrid hajtású Porsche 963 RSP-ből ez az egyetlen példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A közel 700 lóerős, hibrid hajtású Porsche 963 RSP-ből ez az egyetlen példány hagyta el a gyártósort.","id":"20250610_hihetetlen-de-rendszamos-kozuti-verzio-keszult-a-porsche-le-mans-i-autojabol-963-rsp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173c45b0-618f-4b9a-9cd8-d522c1645674.jpg","index":0,"item":"468c44e7-9627-4a45-858a-b2e5788e4d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_hihetetlen-de-rendszamos-kozuti-verzio-keszult-a-porsche-le-mans-i-autojabol-963-rsp","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Hihetetlen, de rendszámos közúti verzió készült a Porsche Le Mans-i autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal készült.","shortLead":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal...","id":"20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1.jpg","index":0,"item":"ca1041cb-dcbd-4a41-9867-7e0488ff666a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Kedden is késésekkel kell számolni az utasoknak a balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","shortLead":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","id":"20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc.jpg","index":0,"item":"28b30cd8-640f-407d-b57f-150e074c18a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","timestamp":"2025. június. 10. 07:21","title":"4,6 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra a Skoda újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már nem is az övé, más pedig nem is annyira drága, mint amilyennek látszik.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már...","id":"20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609.jpg","index":0,"item":"e7efda7e-6680-4566-a297-c141a91dd027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Évtizedek óta nem látott festményt vettek észre Lázár Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]