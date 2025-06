Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található Duna Palotát – értesült a HVG. A vállalat tájékoztatása szerint jelenleg még csak a terveken dolgoznak, így egyelőre nem árulták el, mihez kezdenek a több mint 1200 négyzetméteres épülettel. ","shortLead":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található...","id":"20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa.jpg","index":0,"item":"4c616368-6ac6-4739-8d87-53574f044408","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 05:20","title":"A Market Zrt. tulajdonosának érdekeltségébe került a legendás belvárosi palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08233205-fe3c-4cb6-b2d5-329368c88337","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Tartui Egyetem mérnökeinek megoldása segítheti a városokat a jövőben, hogy racionalizálják a tömegközlekedést, de a tengeri élővilágot is könnyebb lehet megfigyelni vele.","shortLead":"A Tartui Egyetem mérnökeinek megoldása segítheti a városokat a jövőben, hogy racionalizálják a tömegközlekedést, de...","id":"20250606_hasznalt-okostelefon-ujrahasznositas-mobil-adatkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08233205-fe3c-4cb6-b2d5-329368c88337.jpg","index":0,"item":"69e55137-f30f-4f81-a473-75003bd5e75b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_hasznalt-okostelefon-ujrahasznositas-mobil-adatkozpont","timestamp":"2025. június. 06. 18:03","title":"3200 forintból épült új adatközpont, csak négy használt telefon kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi ténylegesen az övé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi...","id":"20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e10b8e9d-a1a3-48ae-b115-5e671d19db0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 21:33","title":"Magyar Péter ismét írt Mészáros Lőrincnek és tévés beszélgetésre hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","shortLead":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","id":"20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"8e782e4e-d2d5-4acf-bc93-482fcf84098a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","timestamp":"2025. június. 05. 21:54","title":"Betiltotta a kormány a szivárványos zászló kitűzését az állami intézmények épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","shortLead":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","id":"20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c.jpg","index":0,"item":"3cc8064b-7e35-4d8f-8c58-aa97b3291c63","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","timestamp":"2025. június. 06. 13:05","title":"Európát is elérte a kanadai erdőtüzek füstje, ezért lehetnek extravörösek a naplementék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak, így a munkát könnyíthetik meg – a kutatástól az értekezletek rögzítéséig és leiratozásáig.","shortLead":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak...","id":"20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"29fdeeb1-0221-4f04-a0cc-087408f250fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","timestamp":"2025. június. 05. 10:03","title":"A munkáját még nem veszik el, de sokkal könnyebbé teszik a ChatGPT újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. Erről beszélt dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények...","id":"20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0.jpg","index":0,"item":"4a413804-3969-4722-a8c2-fe5f5214e122","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Robottechnológiával ötvözött páciensközpontúság – ezt tudja hazánk legmodernebb urológiai központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bfde59-6e65-4629-ab5e-0f74b5500124","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pécsi Ármint a Puskás Akadémiától veheti meg az angol bajnok. ","shortLead":"Pécsi Ármint a Puskás Akadémiától veheti meg az angol bajnok. ","id":"20250606_pecsi-armin-kapus-puskas-akademia-liverpool-igazolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5bfde59-6e65-4629-ab5e-0f74b5500124.jpg","index":0,"item":"1e864938-b1da-40e3-9cb4-e92bd36811e7","keywords":null,"link":"/sport/20250606_pecsi-armin-kapus-puskas-akademia-liverpool-igazolas-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 14:26","title":"Magyar kapust igazol a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]