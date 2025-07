Lánya született Gulyás Gergely miniszternek

Megszületett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter első gyereke – írta a Blikk. A Fidesz politikusa és Budai Ivett televíziós műsorvezető lánya a múlt héten jött a világra.

A Blikk megkereste a minisztert, aki azt írta:

A családommal, a magánéletemmel kapcsolatban – ahogy eddig – ezután sem szeretnék nyilatkozni. Kérem, ezt tartsák tiszteletben.

A lap szerint extra szabadságot alig nyolc hónappal a parlamenti választás előtt nem tervez kivenni.

A házaspár lagziját tavaly decemberben tartották a budai Várban. A meghívottak között szerepelt Kövér László házelnök, Bayer Zsolt publicista, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Rogán Antal miniszter is, de megjelent Balog Zoltán református püspök és Schmidt Mária is. Rogán Antalékkal került egy asztalhoz Novák Katalin volt államfő és Nagy Márton miniszter, de a helyszínen volt a köztársasági elnök, Sulyok Tamás és a felesége is.

Nemrég született meg Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc unokája, a kislányt Gyurcsány Rózinak nevezték el.