Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","shortLead":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","id":"20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0.jpg","index":0,"item":"8e53c00c-0685-4f99-8819-938d67e6973e","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","timestamp":"2024. december. 22. 13:56","title":"Karácsonyi vásárok a páncélautók árnyékában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle a kilók. Azonban a szervezet megbosszulja ezt a stresszt, például azzal, hogy lelassítja a szőrnövekedést.","shortLead":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle...","id":"20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757.jpg","index":0,"item":"36c4f6f2-726d-452e-9140-d612fbb9a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","timestamp":"2024. december. 21. 16:03","title":"Fogyhat vele, de ne csodálkozzon, ha nem nő rendesen a haja: 18%-kal lassabb a hajnövekedés azoknál, akik belekezdenek az időszakos böjtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","shortLead":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","id":"20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7.jpg","index":0,"item":"361f5fd0-6c6e-4d12-b39a-7ebfe347056e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","timestamp":"2024. december. 21. 09:43","title":"Cáfolja a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy fizetős lehet a személyi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti tárlat, persze nem tilos a tiniknek sem a gondolkodás és az idősebeknek sem a szelfizés. Jónéhány órát érdemes rászánni a Light Art Museum tárlatára, úgyhogy kiváló téli szüneti program lehet.</strong>","shortLead":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti...","id":"20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc.jpg","index":0,"item":"00ccbf8f-94af-44d3-82a6-13157b67bcac","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Elveszhetünk egy gigantikus szivarban – ez lehet a legfényesebb téli program Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani, mert nem talált megfelelőt a piacon. A Mayer szörp mára az egyik legismertebb prémium élelmiszer lett, ahol ugyan mindig van a polcon a nagymama főzetét idéző eperszörp, de kísérleteznek chilivel és kaporral is.","shortLead":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani...","id":"20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b.jpg","index":0,"item":"76c2beb5-7efb-440f-8413-ebd08cb2aec6","keywords":null,"link":"/kkv/20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","timestamp":"2024. december. 22. 20:00","title":"\"Mi csak a gyümölcs ízét tudjuk megőrizni\": a magyar szörpforradalom egyik bölcsőjében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c48a46-a9f2-4cac-a57e-6c9b7b243001","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészáros Csabát nyár végén távolították el a pozíciójából, miután az iskola vezetősége bejelentette: nem veszik el tanítás előtt a diákoktól a mobiltelefonokat, digitális eszközöket. Azóta ugyanott dolgozik pedagógusként. ","shortLead":"Mészáros Csabát nyár végén távolították el a pozíciójából, miután az iskola vezetősége bejelentette: nem veszik el...","id":"20241221_Madach-Imre-Gimnazium-kirugott-igazgato-Meszaros-Csaba-interju-mobil-tilalom-kozepiskola-Belugyminiszterium-rendelet-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c48a46-a9f2-4cac-a57e-6c9b7b243001.jpg","index":0,"item":"f4c470d6-34a7-4431-a0ce-37a8a3c71831","keywords":null,"link":"/kultura/20241221_Madach-Imre-Gimnazium-kirugott-igazgato-Meszaros-Csaba-interju-mobil-tilalom-kozepiskola-Belugyminiszterium-rendelet-feljelentes","timestamp":"2024. december. 21. 13:25","title":"Pert fontolgat a Madách gimnázium felmentett igazgatója a Belügyminisztérium ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6c8e63-eb4f-4491-ae8b-4d2deeffa07d","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Beszélhetünk arról, hogy mit okoz a gyereknél, ha idő előtt tudja meg, hogy nincsen Mikulás, de ennél sokkal fontosabb, hogy számos család tele van kibeszéletlen traumákkal, titkokkal – mondja Szél Dávid pszichológus, aki szerint a gyerekek sokkal jobban tudják kezelni, ha hiedelmeiket megrengetik, mint azt a szülők hiszik. Mikor és hogyan tárja fel tehát a szülő a gyerekek előtt a valóságot? ","shortLead":"Beszélhetünk arról, hogy mit okoz a gyereknél, ha idő előtt tudja meg, hogy nincsen Mikulás, de ennél sokkal fontosabb...","id":"20241222_szel-david-gyerekek-karacsony-jezuska-felvilagositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6c8e63-eb4f-4491-ae8b-4d2deeffa07d.jpg","index":0,"item":"3518fc18-d2a0-41ab-8f7a-6d68ef114819","keywords":null,"link":"/360/20241222_szel-david-gyerekek-karacsony-jezuska-felvilagositas","timestamp":"2024. december. 22. 19:30","title":"„El fogja fogadni” – mikor és hogyan mondjuk el a gyerekeknek az igazat a karácsonyról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]