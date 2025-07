Pataky Attila is üzent Azahriahnak: Öcsi, milyen diktatúra van ott, ahol megtöltesz három stadiont?

„Öcsi, milyen diktatúra van ott, ahol megtöltesz három stadiont, ahol mocskolódhatsz, ahol a drogba és a halálba taszíthatod a fiatalokat, és közben vígan hazasétálhatsz 800 millióval a zsebedben?” – szólította meg Azahriaht a Borson Pataky Attila.

A fiatal énekes a személyes Instagram-profilján osztotta meg még múlt szerdán, hogy szerinte „már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint Fidesz-szavazók”. Ezt később törölte, majd elnézést is kért, a véleménye ugyanakkor nagy port kavart: reagált rá mások mellett Magyar Péter és Orbán Viktor is, de még a kormányinfón is szóba került.

Mivel abban a bejegyzésben nem szerepelt diktatúrázás, Pataky arra utalhatott, hogy Azahriah többször is tett a koncertjein kormánykritikus megjegyzéseket, de a két éve megjelent Four moods 2 klipjében – ami egy Orbán Balázs idézettel indul – megjelenik Rákosi Mátyás és a Hitler-bajszos Chaplin.

„Mondd, mire gondoltál, mikor azt hajtogattad, hogy előre mész” – keményen beszól a kormánynak Azahriah az új dalában A diktátor Chaplin, Rákosi, 65-os jelenetek és Orbán Balázs elhíresült idézete az ország uralásáról – a tinik kedvenc rappere, szokatlan módon, politikus dallal jelentkezett.

Pataky szerint Azahriah történelemtanárát kellene leteremteni, hogy miért nem tudta rendesen megtanítani neki, hogy mi különbség van a szabadság és a diktatúra fogalma között.

Miután a fiatal sztár levéglényezte a Fidesz-szavazókat, a közmédia elővette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságelemzését arról, hogy a zenész húsz legnépszerűbb slágere közül hatban merül fel az öngyilkosság, a halál vagy az élet értelmének megkérdőjelezése, emellett visszatérő elemnek számítanak a kábítószerek és a trágár kifejezések is.

Patakynak ezzel kapcsolatban is volt véleménye, azt mondta, nem kell receptet adni a fiataloknak arra, hogy miként lehet rossz útra térni. „Még akkor sem, ha Nyugatról ezt tolják” – mondta.

Hétfőn Nagy Feró is megszakértette Azahriah mondatait, ő azt mondta többek között, hogy „egy szerencsés kor gyermeke, hiszen nem kényszerül arra, hogy gondolkodjon, vagy legalább meggondolja a szavait. Szabad neki zagyvaságokat beszélni, énekelni és írni anélkül, hogy bárkitől vagy bármitől tartania kellene. Ennek fényében bátran ki is áll az ostobasága mellett. Ez az aranyos, balhés hülyegyerek degeszre kereste magát, de szerintem fogalma sincs, mi is a baja”.