Késelés az Ozorán: az elkövető és a sértett is izraeli állampolgár

Egy 28 éves izraeli férfi szúrta meg többször azt a férfit az Ozora Fesztiválon augusztus 2-án, akit mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani – számolt be a Blikk. Az is kiderült, hogy az elkövetőhöz hasonlóan a sértett is izraeli volt. A fiatalabb, 26 éves férfit azt követően késelte meg honfitársa, hogy szóváltásba keveredtek egymással.

A szintén sérüléseket szenvedő támadót a fesztivál biztonsági őrei tartóztatták fel a rendőrök kiérkezéséig. A rendőrök ezt követően a férfit a helyszínen elfogták, kórházba szállították, majd őrizetbe vették és kihallgatását követően kezdeményezték a letartóztatását. Ellene életveszélyt okozó testi sértés bűntett miatt indult eljárás.

A portálnak a fesztivál helyszínéül szolgáló Igar polgármestere elmondta, hogy a helyieknek nincs negatív tapasztalata a fesztivállal, de a megkérdezett résztvevők sem számoltak be hasonló erőszakos eseményekről.

Borítóképünk illusztráció.