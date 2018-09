Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank elnöke. Szerinte ez a globalizáció pozitív hatása. Az amerikai Jim Yong Kim elmondta, hogy a Világbank napi 1,9 dollárban (514 forint) állapította meg az abszolút szegénység mértékét, és e szerint mindenütt számottevő a javulás – kivéve a szubszaharai Afrikát.","shortLead":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank...","id":"20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d3dcf-2b2c-415f-a9c4-6dbb01d0abd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:18","title":"Ön meg tudna élni napi 514 forintból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d355d6c-a05e-4662-acd8-34be6572c8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi léptékű eredményt érhet el idén az OTP Bank Nyrt. az elnök-vezérigazgató szerint: eléri az 1 milliárd eurót, vagy nagyon közel lesz hozzá. Ennél biztosabbat azért nem lehet mondani, mert nem tudni, hogyan alakul majd az euró árfolyama.","shortLead":"Történelmi léptékű eredményt érhet el idén az OTP Bank Nyrt. az elnök-vezérigazgató szerint: eléri az 1 milliárd eurót...","id":"20180920_csanyi_sandor_otp_egymilliard_euro_eredmeny_otp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d355d6c-a05e-4662-acd8-34be6572c8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3b040-f8ad-4bd0-a8e8-72645c93a4f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_csanyi_sandor_otp_egymilliard_euro_eredmeny_otp","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:28","title":"Egymilliárd eurós eredményt vár Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett már nem tud elmenni szó nélkül.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett...","id":"20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509e48e6-854d-4940-84f2-c206100b0361","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:13","title":"Akasztott emberként látná szívesen Ujhelyit egy szélsőjobboldali portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","shortLead":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","id":"20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126310cb-e643-42f7-860c-2b584ab7e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:40","title":"Ha a médiatanácson múlik, 2020-ban sem maradunk történelmi dokumentumfilmek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","shortLead":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","id":"20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9171aa5-9323-42cc-a881-e2d7e134c1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:13","title":"Zeman: Csehország a saját érdekében elutasítja a Magyarország elleni uniós eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott. \r

","shortLead":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt...","id":"20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75814981-8de1-44c4-ba96-1178a7629b72","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:46","title":"Videó: Szándékosan gázolt emukat az úton, most rá vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Ennek fő eredményeiről írt Krekó Péter ügyvezető igazgató és Juhász Attila főmunkatárs a HVG eheti számában.","shortLead":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista...","id":"20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7386-e29b-48cd-83a7-f98092d67752","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"\"Orbán retorikája tankönyvszerűen populista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis Rogán Antal erről számol be az állami hírügynökségnek. Nem sikerült Juncker terve.","shortLead":"Legalábbis Rogán Antal erről számol be az állami hírügynökségnek. Nem sikerült Juncker terve.","id":"20180921_Juncker_Orban_hata_mogott_rakta_volna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1e3faf-5be9-49c7-ad48-8de4d03b9f69","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Juncker_Orban_hata_mogott_rakta_volna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:03","title":"Juncker Orbán háta mögött rakta volna ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]