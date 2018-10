Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja...","id":"20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81a7d7-6e78-421c-837a-908377f11621","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","timestamp":"2018. október. 01. 11:53","title":"\"Mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni küzdelemben\" – Nobel-díjat ért két tudós felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja eltüntetni - mutat rá Alain de Botton író-filozófus A hírek című könyvében.","shortLead":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja...","id":"20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ef3849-a3be-48cf-a15a-dc71a86fe6f8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:15","title":"Lehet-e bármi hasznunk abból, ha hírességeket istenítünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy macedón lap szerint új edzője lesz Dejan Manaszkovnak, a csapat macedón játékosának.","shortLead":"Egy macedón lap szerint új edzője lesz Dejan Manaszkovnak, a csapat macedón játékosának.","id":"20181001_lapertesules_kirugta_ljubomir_vranjest_a_veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904080e3-c58b-4cd6-a1ea-6c9349b88ef0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_lapertesules_kirugta_ljubomir_vranjest_a_veszprem","timestamp":"2018. október. 01. 13:19","title":"Lapértesülés: kirúgta Ljubomir Vranjest a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Pest megyei rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint vasárnap este halálos közlekedési balesetet okozott az M0 autóúton.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint vasárnap este halálos közlekedési balesetet...","id":"20181001_halalos_baleset_m0as_autopalya_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e07e50-74b0-4527-88ab-c2b5f3a8cfb2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_halalos_baleset_m0as_autopalya_rendorseg","timestamp":"2018. október. 01. 17:21","title":"Ittas volt a román sofőr, aki halálos balesetet okozott az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld vasútállomáshoz, megkönnyítve az utasok dolgát.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld...","id":"20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b71a317-2456-47e7-bf8c-ee01f4c53ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:15","title":"E héten lezárják a Déli pályaudvart, óriási káosz lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másodszor.","shortLead":"Másodszor.","id":"20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab78c38b-274f-4fab-af12-f6339e273b18","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:55","title":"Gwyneth Paltrow férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","shortLead":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","id":"20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b63b3-04bc-4481-b978-7bff7d665b9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:21","title":"Stop Plastic! - Élőképpel akciózott a Hősök terén a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d","c_author":"MTA","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840286c-ae36-4379-9621-fd94f832fdf3","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:46","title":"Jürgen Klopp cseréje pontot szerzett a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]