[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cbc5d3-5ce8-4fb1-91ad-d65437fc8023","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakemberek eredetileg úgy becsülték, a kocsi 27 millió forintnak megfelelő dollárért kelhet el, a végleges ár azonban teljesen más volt.","shortLead":"A szakemberek eredetileg úgy becsülték, a kocsi 27 millió forintnak megfelelő dollárért kelhet el, a végleges ár...","id":"20181005_lada_niva_aukcio_rm_sotheby_parizs_dakar_rali_terepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cbc5d3-5ce8-4fb1-91ad-d65437fc8023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1def45-aebb-4164-bff3-125afcd11954","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_lada_niva_aukcio_rm_sotheby_parizs_dakar_rali_terepjaro","timestamp":"2018. október. 05. 10:46","title":"Az árverésen is alig hitték el, mennyiért vették meg ezt a 39 éves Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.","shortLead":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni...","id":"20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9683e44-3d48-4730-a12e-8430adac970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","timestamp":"2018. október. 04. 13:30","title":"Brexit: súlyos következményektől óv a japán autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c54111-e673-4b3e-9103-9d8d60eefb1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy öt évvel ezelőtti levélhez képest úgy tűnik, a kormányfő kézírása mostanra nagyon megváltozott. Már ha mindkettő az övé.","shortLead":"Egy öt évvel ezelőtti levélhez képest úgy tűnik, a kormányfő kézírása mostanra nagyon megváltozott. Már ha mindkettő...","id":"20181004_Orban_Viktor_keziras_level_gyongybetuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c54111-e673-4b3e-9103-9d8d60eefb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511afc71-35f4-496c-a711-4e83dc9754d4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Orban_Viktor_keziras_level_gyongybetuk","timestamp":"2018. október. 04. 16:48","title":"Segítsen nekünk megfejteni Orbán Viktor gyöngybetűinek rejtélyét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi, Valencia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre nem érkeztek meg idejében, emiatt vizsgálódik az UEFA.","shortLead":"A keddi, Valencia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre nem érkeztek meg idejében, emiatt vizsgálódik az UEFA.","id":"20181003_keses_manchester_united_jose_mourinho_bajnokok_ligaja_uefa_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf99709-7380-44a6-a06d-bfa3fc711588","keywords":null,"link":"/sport/20181003_keses_manchester_united_jose_mourinho_bajnokok_ligaja_uefa_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 03. 17:21","title":"Elkéstek Mourinhóék a meccsről, vizsgálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","shortLead":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","id":"20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3f94dd-a2f6-4029-97db-9c9e756bd7a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","timestamp":"2018. október. 05. 04:01","title":"Megállt az autópályán a Mercedes sofőrje, hogy a csomagtartóból kivegyenek egy szatyrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","shortLead":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","id":"20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ac6393-b460-4c4f-993a-89a51a66a485","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","timestamp":"2018. október. 04. 15:54","title":"Nem szcientológus: Tom Cruise évek óta nem találkozik a kislányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]