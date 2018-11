Jaguar Land Rover to open new technical engineering office in Budapest to support the company’s European supply chain management

100 roles will complement corporate, R&D, engineering and manufacturing functions headquartered in the UK

Hungary is in close proximity to many key automotive suppliers and has strong track record of automotive engineering talent

Műszaki mérnöki irodát hoz létre Magyarországron a Jaguar Land Rover - közölte a brit cég pénteken.

A közlemény szerint az iroda legkorábban 2019-ben nyitna meg, a budapesti mérnökök pedig együtt dolgoznának a Jaguar Land Rovert európai beszállítói láncával.

Nick Rogers, termékfejlesztési ügyvezető igazgató azt mondta, Magyarországnak komoly eredményei vannak az autóipari tervezésben, és azért Budapestet választották az új iroda helyszínéül, mert ez lehetővé teszi a szoros együttműködést a közép- és kelet-európai beszállítókkal - a budapesti csapatnak főleg velük kellene dolgozniuk.

A közlemény szerint száz pozícióról van szó, és a Jaguar Land Rover honlapján már jelentkezni is lehet kimondottan a magyar állásokra.