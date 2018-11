Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01cfc8b0-43ef-47b0-b3e3-e657ca636ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok esetben a tudósok életét és halálát is olyan rejtélyek szövik át, amelyekre csak évtizedekkel vagy akár évszázadokkal később kapunk magyarázatot. Vagy soha. A Halálos hírszerzés című dokumentumfilm-sorozat kutatók és tudósok halálának körülményeit tárja fel, amelyek bioterrorizmussal, illegális emberkísérletekkel és titkosszolgálatok tevékenységeivel köthetők össze.","shortLead":"Sok esetben a tudósok életét és halálát is olyan rejtélyek szövik át, amelyekre csak évtizedekkel vagy akár...","id":"20181107_halalos_hirszerzes_hires_tudosok_rejtelyes_halalesetek_dokumentumfilm_tudomany_viasat_history","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01cfc8b0-43ef-47b0-b3e3-e657ca636ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9335c43-2f30-4152-a8c4-713fb4836b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_halalos_hirszerzes_hires_tudosok_rejtelyes_halalesetek_dokumentumfilm_tudomany_viasat_history","timestamp":"2018. november. 07. 19:03","title":"Tudósok, akik rejtélyes ügyekben kutakodtak – aztán rejtélyes körülmények között meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt senki nem kerül veszélybe.","shortLead":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt...","id":"20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa35dea-a264-4bb5-a3c6-6f513165d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","timestamp":"2018. november. 07. 20:26","title":"Megépülhet az első szélerőmű Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő jogszabályt. Nemcsak adatokban gazdagodnak ezzel az illiberális állam vezetői, hanem megrendelésekben is. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő...","id":"20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd0bce8-c534-44b8-88f2-c82c727a152e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Mindenki benne lesz Orbán új tévéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De semelyik másik eddig bejelentkezett főpolgármester-jelölt nevét nem említette.","shortLead":"De semelyik másik eddig bejelentkezett főpolgármester-jelölt nevét nem említette.","id":"20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eed8096-4b6c-4f0d-8c84-578967b9d7b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","timestamp":"2018. november. 08. 16:08","title":"Puzsér elárulta, kinek a javára lépne vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki a Nature című tudományos folyóiratban megjelent új tanulmányból, amely azt bizonyítja, hogy a színes tojás korántsem a modern madarak kivételes tulajdonsága, hanem már az őseiknek számító dinoszauruszok csoportjára is jellemző volt.","shortLead":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki...","id":"20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5dcba8-c805-471b-bf06-9886239cd94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","timestamp":"2018. november. 07. 16:03","title":"Ez aranyos: színes, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A következő három-öt évben több tízmilliárdos fejlesztések kezdődhetnek a Hunguest Hotelsnél, fokozatosan kategóriát váltanak a háromcsillagos szállodáik.","shortLead":"A következő három-öt évben több tízmilliárdos fejlesztések kezdődhetnek a Hunguest Hotelsnél, fokozatosan kategóriát...","id":"20181109_meszaros_lorinc_konzum_nyrt_hunguest_hotels_tizmilliardos_fejlesztesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5dfb94-8989-4658-8f9b-81189cd52942","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_meszaros_lorinc_konzum_nyrt_hunguest_hotels_tizmilliardos_fejlesztesek","timestamp":"2018. november. 09. 07:36","title":"Tízmilliárdos nagyságrendű fejlesztések jönnek Mészárosék szállodaláncánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És egyelőre csak dízelmotorral kapható.","shortLead":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És...","id":"20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af3152-3400-4eda-9918-191eac7f0338","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Magyarországon a Skoda Kodiaq új kihívója, a 7 üléses Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években használt kütyü melyik mai szolgáltatásnak felelne meg. A végeredmény nagyon szuper lett.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években...","id":"20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d10688-407d-46c4-89fd-7389b197980f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","timestamp":"2018. november. 08. 14:33","title":"Ilyen lenne a Facebook, az Instagram és a többi, ha a 90-es években lettek volna kütyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]