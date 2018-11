Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcffd012-d719-4bf4-b5e1-a518f3e21987","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 63 éves biztonsági őr profi sportlövő volt, azért akarta megölni a kormányfőt, mert a kormány exhumálni akarja Franco földi maradványait.","shortLead":"A 63 éves biztonsági őr profi sportlövő volt, azért akarta megölni a kormányfőt, mert a kormány exhumálni akarja Franco...","id":"20181108_18_lofegyver_volt_nala_meg_akarta_olni_a_spanyol_miniszterelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcffd012-d719-4bf4-b5e1-a518f3e21987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d6f6e-5de5-4ec3-a0e4-d2d720c009c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_18_lofegyver_volt_nala_meg_akarta_olni_a_spanyol_miniszterelnokot","timestamp":"2018. november. 08. 14:00","title":"18 lőfegyver volt nála, meg akarta ölni a spanyol miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú hétvége lesz.","shortLead":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú...","id":"20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228577ed-d768-428a-b073-7b29e8825ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. november. 10. 10:32","title":"Jövőre is dúskálunk a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","shortLead":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","id":"20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c12a328-7a31-4a6c-9ca0-24adfef749e2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","timestamp":"2018. november. 09. 10:45","title":"A Sátáni Templom beperelte a boszorkányos sorozat készítőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása nagy részét – mondta ki az Alkotmánybíróság. Most ennek vége lehet.","shortLead":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása...","id":"20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc816b97-f3b3-40ae-9ea8-00615368a077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2018. november. 09. 11:34","title":"Kimondta az Alkotmánybíróság: jogellenesen vette el a kormány a rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","shortLead":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","id":"20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd48761-6510-4171-8d28-5b63c3207f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","timestamp":"2018. november. 09. 10:35","title":"Így jönnek ki a görög nyugdíjasok a kevés pénzükből – ez lenne a tuti recept?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról 2023 végéig – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Magyar Időknek.\r

","shortLead":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról...","id":"20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfad9952-c35e-423f-9b40-068d71f1f926","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Lakásáfa: négy-ötezer családnak segítene, ha kitolnák a határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói érdeklődés még a gyártót is meglepte.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói...","id":"20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9cefd-2d73-4a3b-bf52-b30938615767","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","timestamp":"2018. november. 09. 10:03","title":"Valamit tudhatnak: már a megjelenésük napján elkapkodták a Huawei új Honor mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","shortLead":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","id":"20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae42a461-283a-46da-9392-7243f385e97e","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","timestamp":"2018. november. 09. 10:12","title":"Figyelmeztet a NAV: vége a haladéknak, kötelező lesz a Cégkaput használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]