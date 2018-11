"Tájékoztatjuk, hogy festékes, malteros munkaruhában érkező vendégeket sajnos nem tudunk fogadni" - ez a kiírás áll a Nyugati pályaudvar közelében található Új-Házi étterem ajtaján, írja a Reflektor blog.

Felhívtuk az éttermet, egyből a tulajdonossal sikerült beszélnünk, aki a kiírás létezését megerősítette, és elmondta annak okát is.

Nézze, vannak bizonyos alapvető illemszabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartania - például hogy átöltözünk, mielőtt ebédelni megyünk, és nem esik le a malter a kezünkről. Ez egy önkiszolgáló étterem, nem elfogadható, hogy a vendégek koszos kézzel nyúljanak bele az ételekbe, amit mások is fogyasztani fognak,

így hangzott a magyarázat. A tulajdonosnő szerint rendszeresen merült fel ilyen probléma. Mi egy olcsó, és jó étterem vagyunk, folytatta, ezért sok munkás jön hozzánk a közeli építkezésekről. De sok környező irodából is ide járnak hozzánk ebédelni.

Nekünk nincsen semmi bajunk a munkásokkal,

mondja a tulajdonos, kulturáltan szóltunk, hogy öltözzenek át, és úgy jöjjenek vissza, ők viszont nagyon csúnya dolgokat vágtak a fejünkhöz erre. Olyan is volt, amikor direkt beleütögették a lábukat a talajba, hogy csak úgy porzott. Volt, hogy egy kiló maltert söpörtünk össze ebédidőben.

Sőt, még leköpést is kaptam az egyik felszólítás után.

Ebédel nálunk sok ügyvéd is, folytatta a tulajdonos asszony, megkérdeztük őket is, hogy ki lehet-e írni ilyesmit, és azt mondták, igen, nincsen ebben semmi diszkrimáció.

A Reflektor blog írása szerint az egyik munkás arra panaszkodott, hogy őt tiszta munkaruhában sem engedték be, csak azért, mert munkásruhában érkezett. Az étterem tulajdonosa tagadta, hogy ilyen történt volna. Azt is elismeri, sok vendég felháborodott a kiíráson, de nekik mindig elmondták, hogy öltözzenek át, és jöjjenek vissza úgy, de ez nekik nem tetszett.

Az Új-Házi étterem all you can eat rendszerben működik, be kell fizetni 1350 forintot, és azért cserébe korlátlanul lehet fogyasztani 60 percig.