[{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","shortLead":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","id":"20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67737dae-e84b-481c-84be-c21c409d0100","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","timestamp":"2018. november. 12. 20:21","title":"Gyászol a képregényvilág, meghalt Stan Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével próbálja be-, illetve hazacsábítani a tőkét Moszkva. Könnyebb lesz tehát belépni a 146 milliós orosz piacra, ám a feltételek továbbra is szigorúak. ","shortLead":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével...","id":"crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca514960-e0f2-4de9-8ce3-71ddfdaeb8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","timestamp":"2018. november. 13. 07:30","title":"Orosz offshore? Régi-új megoldással csábítaná haza a befektetőket Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak is segíthetnek.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak...","id":"20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d70b6a6-48d9-4c4a-97bd-e5bf91556952","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. november. 12. 09:03","title":"Ez nagyon jó: ilyen egyszerűen ugorhat a YouTube-videókban a fontos részekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a40439-af1d-4e23-b571-6ce701db3b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 30 éves Nadia jogot végzett, államilag hitelesített arab tolmács és fordító. Főállásban a bíróságokon dolgozik, szakértőként, fordítóként. De hetente kétszer vállal egy extra munkát. Mert megfizetik.","shortLead":"A 30 éves Nadia jogot végzett, államilag hitelesített arab tolmács és fordító. Főállásban a bíróságokon dolgozik...","id":"20181112_190_ezer_forintos_borravalo_par_ora_munkaert_Csucsdiplomas_bebiszitterek_a_csucsgazdagoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1a40439-af1d-4e23-b571-6ce701db3b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa980c-e377-4c5e-82f9-b72c07c39228","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_190_ezer_forintos_borravalo_par_ora_munkaert_Csucsdiplomas_bebiszitterek_a_csucsgazdagoknal","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"190 ezer forintos borravaló pár óra munkáért? Csúcsdiplomás bébiszitterek a csúcsgazdagoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee663362-9e0c-43da-ba8e-700173a10e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem érkezett egyetlen bejelentés sem olyan utasoktól, akik nem tudnak hazautazni a Fáraók Tours csődje miatt.","shortLead":"Nem érkezett egyetlen bejelentés sem olyan utasoktól, akik nem tudnak hazautazni a Fáraók Tours csődje miatt.","id":"20181112_Senkit_nem_hagyott_kulfoldon_a_csodbe_ment_utazasi_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee663362-9e0c-43da-ba8e-700173a10e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0488602-1007-4c55-a358-c38abb075e1e","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Senkit_nem_hagyott_kulfoldon_a_csodbe_ment_utazasi_iroda","timestamp":"2018. november. 12. 14:27","title":"Senkit nem hagyott külföldön a csődbe ment utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","id":"20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48cf6aa-86d3-4ff8-a3f3-7d733225f0f3","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","timestamp":"2018. november. 11. 18:52","title":"A Szegednek összejött az, amit a Veszprémnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való újjászületésének századik évfordulóját. A tömeg nagyságát az sem csökkentette, hogy sokan attól tartottak, a felvonulók között lévő szélsőjobboldali nacionalisták megzavarhatják a nyugalmat. ","shortLead":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való...","id":"20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a676e1-60ef-4c7e-8622-c562d8c9a35b","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","timestamp":"2018. november. 11. 19:23","title":"Békében telt a lengyel függetlenség századik évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem ezért.","shortLead":"De nem ezért.","id":"20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821a079-4200-4d9c-b257-cbf25bfe9869","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","timestamp":"2018. november. 12. 17:44","title":"Börtönbe megy az angol házaspár, amely Hitlernek nevezte el gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]