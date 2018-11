Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Rasszista rendőrállamot épített ki Peking a muszlim ujgurok lakta Hszincsiang tartományban, ahol a klasszikus elnyomás elemeit csúcstechnológiával vegyítik.","shortLead":"Rasszista rendőrállamot épített ki Peking a muszlim ujgurok lakta Hszincsiang tartományban, ahol a klasszikus elnyomás...","id":"201842__elnyomott_ujgurok__peking_vasokle__totalis_megfigyeles__pres_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80e45f-30d4-46bf-815d-e1fb9e8e4cc3","keywords":null,"link":"/vilag/201842__elnyomott_ujgurok__peking_vasokle__totalis_megfigyeles__pres_alatt","timestamp":"2018. november. 18. 11:00","title":"Prés alatt: a népnevelés magasiskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s többfelé a maximumok is plusz 5 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb...","id":"20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292b3dd-91af-4cb8-b71a-9c4fd1f4dbde","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","timestamp":"2018. november. 18. 16:35","title":"Most aztán jön minden: hó, eső, havas eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők tájékoztatása szerint öt sérültet szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők...","id":"20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e3716-14be-44ef-bad9-3c8d53e091f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","timestamp":"2018. november. 18. 16:10","title":"Videón az elmúlt évek egyik legdurvább formula autós versenybalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","shortLead":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","id":"20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db3f813-a10e-48e7-b8f4-704b60da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 11:05","title":"A Veszprém győzelme olyan, \"mint egy nagy tábla csoki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Boring Company a föld alá viszi az elviselhetetlen dugókkal sújtott város autóforgalmának egy részét.","shortLead":"A Boring Company a föld alá viszi az elviselhetetlen dugókkal sújtott város autóforgalmának egy részét.","id":"20181119_Musk_atfurta_Los_Angelest__kesz_az_elso_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5471d49-62ef-4898-9de4-66a75a11cc32","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Musk_atfurta_Los_Angelest__kesz_az_elso_alagut","timestamp":"2018. november. 19. 11:30","title":"Musk átfúrta Los Angelest – kész az első alagút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","shortLead":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","id":"20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2ee9c5-7e29-4832-84d2-c9e42f937a78","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","timestamp":"2018. november. 18. 21:10","title":"Itt megtekintheti Orbán Viktor mai meccsnéző partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor úgy gondolta, pontos számok helyett elég, ha csak egyetlen mondattal válaszol Vadai Ágnes létszámhiányt firtató kérdésére.","shortLead":"Pintér Sándor úgy gondolta, pontos számok helyett elég, ha csak egyetlen mondattal válaszol Vadai Ágnes létszámhiányt...","id":"20181119_Megkerdeztek_mekkora_a_letszamhiany_a_tuzoltoknal_es_a_rendoroknel_a_miniszter_egy_mondattal_valaszolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332af2c8-9d15-4ecf-907c-a8f8540a599b","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megkerdeztek_mekkora_a_letszamhiany_a_tuzoltoknal_es_a_rendoroknel_a_miniszter_egy_mondattal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 19. 15:26","title":"Megkérdezték, mekkora a létszámhiány a tűzoltóknál és a rendőröknél, a miniszter egy mondattal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják az előleget ősszel. Idén sokkal kevesebbet kaptak, emiatt borulnak az aszály miatt egyénként is nehezen végezhető őszi munkák, de még a bérleti szerződések és a bankhitelek is veszélybe kerülnek.","shortLead":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják...","id":"20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc0a75-af06-420c-a392-64a168a29072","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Eső- és pénzhiány: nem kapták meg az előleget, nagy bajba kerültek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]