[{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","shortLead":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","id":"20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d17fa-a422-4309-8ffe-a7b77dfdaaa2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","timestamp":"2018. november. 14. 08:31","title":"Több mint kétezer családot raktak az utcára idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást.","shortLead":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket...","id":"20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e100c-c9a9-476c-9ea6-e8a3bbcc8571","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","timestamp":"2018. november. 15. 10:54","title":"168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","shortLead":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","id":"20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706d5c-2f09-4756-be73-4fab1e032eac","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 13. 19:48","title":"Szijjártó nem mondja meg, hogy Magyarországon van-e a volt macedón miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell azonnal mentőt hívni vagy a sürgősségi osztályra rohanni.","shortLead":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell...","id":"20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40f4413-1421-4e6b-bf88-b8245d9ba7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","timestamp":"2018. november. 14. 16:10","title":"Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b6bce5-41c9-49d0-827b-c601ece31b37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagy Botondé a világ leggyorsabb köríves rúgása.","shortLead":"Nagy Botondé a világ leggyorsabb köríves rúgása.","id":"20181114_Bekerult_a_Guinness_Rekordok_konyvebe_egy_magyar_karates","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b6bce5-41c9-49d0-827b-c601ece31b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda0d745-341b-43e8-a3c9-f6e4fa6390f0","keywords":null,"link":"/sport/20181114_Bekerult_a_Guinness_Rekordok_konyvebe_egy_magyar_karates","timestamp":"2018. november. 14. 19:12","title":"Bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe egy magyar karatés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És ez talán az eddigi legjobb. ","shortLead":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És...","id":"20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628dcab2-018d-4a4e-9291-ba0572625eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","timestamp":"2018. november. 15. 09:03","title":"Olyan fotó jött a Jupiterről, hogy leesik tőle az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális felmelegedés ütemével – állapította meg egy új, nagyszabású nemzetközi kutatás.","shortLead":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális...","id":"20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf105a4d-90ee-42e8-8352-14d6e7196e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. november. 13. 19:03","title":"Baj van: a Föld nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni, mint ahogy a klíma melegszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit számítógépes szakemberek most bemutatott módszere ezen a téren hozhat jelentős javulást.","shortLead":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit...","id":"20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00096ebd-dfd1-42e7-b87c-4ea3fa169210","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","timestamp":"2018. november. 15. 08:03","title":"Mit szólna, ha 6 órával tovább bírná telefonja akkuja? Megtalálták a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]