[{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím félszigeten. ","shortLead":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím...","id":"20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5c625-35b7-415e-8422-01eb3a2aa747","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","timestamp":"2018. november. 27. 20:30","title":"Hat év börtönt kaphatnak az oroszok által elfogott ukrán tengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","shortLead":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","id":"20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de181a41-e27e-491e-8665-1b0fb253938a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 28. 12:11","title":"December 24-e munkaszüneti nappá tételét akarja az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","shortLead":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","id":"20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85958b33-408c-4c1e-b54f-ae9f7075c242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","timestamp":"2018. november. 28. 16:07","title":"Magyarország rekorder az adóbeszedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával kombinálja. A turbó nélküli lágyhibrid meghajtás benzinnel üzemel.","shortLead":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával...","id":"20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06baadb-0960-4578-8816-30f46b1d77c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 28. 11:21","title":"Itt az új Mazda 3, ami elmossa a határt a benzines és dízeles autók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők béremeléséről döntött a kormány – jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön, Budapesten.","shortLead":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők...","id":"20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cd8c33-51b4-46d7-81dd-8dab3898a680","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","timestamp":"2018. november. 29. 10:52","title":"Hatalmasnak látszó egészségügyi béremelést jelentett be Kásler – de nem mindenki kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","shortLead":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","id":"20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc36f-d0c0-4c8c-9e70-3ebf27103dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 28. 14:12","title":"A leendő csillebérci sportakadémiára költhet közel 2 milliárdot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2500cb1b-3287-43e7-8e1e-73c7969fefd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madarat áramütés érhette, ezért nem tudta használni egyik szárnyát. ","shortLead":"A madarat áramütés érhette, ezért nem tudta használni egyik szárnyát. ","id":"20181127_Serult_egereszolyvet_mentettek_a_Nebih_munkatarsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2500cb1b-3287-43e7-8e1e-73c7969fefd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992043f-8820-4dfd-b8cd-7b94c7fddba7","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Serult_egereszolyvet_mentettek_a_Nebih_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 27. 17:21","title":"Sérült egerészölyvet mentettek a Nébih munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]