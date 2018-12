Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","shortLead":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","id":"20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fc6634-4258-4337-89d9-011933028b32","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","timestamp":"2018. december. 12. 09:52","title":"Helyszíni videók: sikítva menekültek az emberek a strasbourgi lövöldözéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai jótékonysági sütivásárok, és azóta mindenki a tökéletes sütivel próbálja a csúcsra járatni a bevételt, hogy a csoport vagy az osztály a lehető legtöbb adományt gyűjthesse össze. Pedig nem mindenkinek sikerül az a tökéletes süti. Sütivásár szubjektív.","shortLead":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai...","id":"20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b5d52-8ed0-4458-b772-346c31f431f4","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","timestamp":"2018. december. 11. 10:50","title":"Mert pont egy iskolai sütivásár hiányzik még a decemberi hajtásban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári üzlettel mintegy 50-nel nő a cég dolgozóinak létszáma, és 27 kávézója lesz – közölte a cég az MTI-vel.","shortLead":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári...","id":"20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb7ece-eb55-4c8e-b2b2-1e5a8c133b33","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","timestamp":"2018. december. 11. 13:07","title":"Három kávézót is nyit a Starbucks, ebből az egyiket vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","shortLead":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","id":"20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594bbaf9-4102-4299-b8b4-bcef9b837b28","keywords":null,"link":"/sport/20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","timestamp":"2018. december. 10. 15:25","title":"Lebetegedett Kapás Boglárka az úszó-vb előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 11-ig 86,5 milliárd forinttal tömték meg a cégek zsebeit. ","shortLead":"December 11-ig 86,5 milliárd forinttal tömték meg a cégek zsebeit. ","id":"20181212_Orban_annyi_penzt_osztott_szet_a_multik_kozott_mint_meg_soha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd65d6-9f47-489d-b02a-21c91ae9ad81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Orban_annyi_penzt_osztott_szet_a_multik_kozott_mint_meg_soha","timestamp":"2018. december. 12. 08:05","title":"Orbán annyi pénzt osztott szét a multik között, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","shortLead":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","id":"20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a4e20e-f6a9-47a3-8454-b76f8a8a0284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","timestamp":"2018. december. 11. 16:41","title":"Széchenyi Hitelszövetség: 300 ezer szerződés dőlhet be, ha bekeményítenek a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","shortLead":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","id":"20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441504d6-819e-4136-b9a6-b6fb3500efcc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","timestamp":"2018. december. 11. 13:29","title":"Népszavazást kezdeményeztek arról, hogy a közjegyző is felbonthassa a házasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bbbb53-d3f6-4bc3-ab2f-22c73335596d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","timestamp":"2018. december. 12. 13:14","title":"Botrány a Parlamentben: Áder gyorsan elhagyta az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]