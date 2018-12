Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","shortLead":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","id":"20181228_Meghalt_Amosz_Oz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb20967-16cc-4405-97b7-cc1ffb199b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Meghalt_Amosz_Oz","timestamp":"2018. december. 28. 15:36","title":"Meghalt Ámosz Oz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","shortLead":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","id":"20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b71ed-0e8a-4979-8ed4-0d765988ec66","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 28. 10:30","title":"Gálvölgyi János vezeti az RTL Híradó szilveszteri adását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára szombati budapesti sajtótájékoztatóján. \r

","shortLead":"Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és...","id":"20181229_2019ben_bovitene_az_otthonteremtesi_programot_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfa58b-ef69-4902-ac5f-4e656bb9051a","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2019ben_bovitene_az_otthonteremtesi_programot_a_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 10:11","title":"2019-ben bővítené az otthonteremtési programot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött földrengéssorozatot.","shortLead":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött...","id":"20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698a897-73b5-460d-82b8-d0131735b16f","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 07:46","title":"Szükségállapotot hirdetett az Etna környékére az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról, amennyit még soha korábban.","shortLead":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról...","id":"20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d049bf3-1bd6-45ad-949d-d0d9c31021e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","timestamp":"2018. december. 29. 08:03","title":"Jól jött ez a karácsony az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea11cf2-f27c-4268-920a-0fbd1ebab059","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezek az amerikai vasak közel 8 évtizedes múltra tekintenek vissza, és bár mostanság már divatterepjáró változatban is elérhetők, az igazi Jeepek még mindig a kőkemény, valódi terepjárásról szólnak.","shortLead":"Ezek az amerikai vasak közel 8 évtizedes múltra tekintenek vissza, és bár mostanság már divatterepjáró változatban is...","id":"20181229_miert_es_mitol_dzsip_a_jeep_kiprobaltuk_elmagyarazzuk_wrangler_renegade_cherokee","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea11cf2-f27c-4268-920a-0fbd1ebab059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541a292c-6083-43c9-94ba-a3bca2ffaa6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_miert_es_mitol_dzsip_a_jeep_kiprobaltuk_elmagyarazzuk_wrangler_renegade_cherokee","timestamp":"2018. december. 29. 17:30","title":"Miért és mitől dzsip a Jeep? Kipróbáltuk, elmagyarázzuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","shortLead":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","id":"20181228_Gyertyagyujtassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f7556-2f5a-4cd3-af76-3afaece5a70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gyertyagyujtassal","timestamp":"2018. december. 28. 18:09","title":"Gyertyákat gyújtottak a demonstrálók a Nagy Imre-szobor hűlt helyén a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tét a kereskedelmi háború lezárása.","shortLead":"A tét a kereskedelmi háború lezárása.","id":"20181229_Trump_most_eppen_azert_elegedett_ahogy_Kinaval_targyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526174b4-1a6e-4835-b3d5-7328d06d39ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Trump_most_eppen_azert_elegedett_ahogy_Kinaval_targyal","timestamp":"2018. december. 29. 19:01","title":"Trump most éppen azért elégedett, ahogy Kínával tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]