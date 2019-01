A tengeren túlra repülő fapadosok közül a dán Primera Air októberben becsődölt. Utasok tízezrei maradtak hoppon. A krach mindössze öt hónappal azután következett be, hogy a Primera elindította első amerikai járatát. Nem sokkal később, novemberben az izlandi Wow Air is vészjeleket adott le. A fapados társaság 20 gépet bérelt az évtizedek óta pályán lévő izlandi hagyományos cégtől, az Icelandertől, de kilencet most vissza akar adni. 16 amerikai járatukból 7-et megszüntettek, és a 650 alkalmazottból 110-et elbocsátottak. De a túléléshez egy minimum 75 millió dolláros hitelre is szükség lenne, amit egy amerikai befektetési alaptól, az Indigo Partners-től várnak, még nem született meg a döntés. De a legnagyobb, tengeren túlra is reptető európai fapados cég, a Norwegian is vészhelyzetbe került. Nettó adóssága 3,5 milliárd euró. A még viszonylag sikeres 2017-es év bevétele 3,1 milliárd euró volt. A Norwegian 150 útvonalon üzemeltet járatokat az USA és Európa között, 2018 3. negyedévében 11 millió utast szállított. 164 gépe van, köztük 32 Boeing 787-es. A Norwegian a piacvezető társaság az Európát Amerikával összekötő légi forgalomban.

De most remeg a léc

Szeptemberben még 31 millió eurós likviditással rendelkeztek, amely elég volt a működés fenntartásához, pláne hogy sikerült 10 százalékkal csökkenteni az üzemanyagtól független költségeket. De a negyedik negyedre már hatvan millió euró mozgósítható pénz kellene, csak a hitelek kamatainak a törlesztésére. Eladnak 5 Airbus 320-ast, plusz kártérítést várnak a Boeingtól egy korábbi műszaki probléma miatt, de leginkább abban bíznak, hogy a konkurens társaságok még nehezebb helyzetben vannak, továbbá hetek óta zuhan az olaj ára, ami előbb-utóbb a kerozin árában is érződni fog. A Norwegian reményei szerint nyártól újra pozitívra fordulhatnak a mutatók, csak hát addig életben kell maradni...

A Les Echos összegzése szerint a tengerentúli járatokat üzemeltető fapadosok azért kerültek bajba, mert a konkurencia miatt nagyon csökkenteni kellet a jegyárakat. Az előző időszakban viszont az üzemanyag drágult. Most talán fordul a kocka, de az szinte biztos, hogy a tengerentúli fapados bizniszben a jövőben kevesebb szereplő lesz és csak a legtőkeerősebb cégek maradhatnak talpon. ( via Les Echos)