Eszüknél vannak ezek a kutatók? Bevándorló feltalálókat vár a német gazdaság

[{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan baloldali döntést lengetett be a francia kormány.","shortLead":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan...","id":"20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ab69d-fe1e-4d24-ac0e-09f2c3afe746","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","timestamp":"2019. január. 02. 11:26","title":"Macronék összerúgták a port a Forddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy a márkahordozó arc az északi diktátoré.","shortLead":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy...","id":"20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de0ba28-83de-4240-ab83-e14f7eafb2c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","timestamp":"2019. január. 03. 10:50","title":"Visszaüthet az észak-koreai diktátor Délen túltolt cukiságkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9b5bd-3d4e-4d53-b25a-eb7d654075b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár felszólította Tajvan polgárait: fogadják el, hogy a szigetet előbb-utóbb egyesíteni fogják Kínával, s Peking kész akár katonai erőt is használni. Kína mindig is sajátjának tartotta a szigetet, amely 1949 óta létezik de facto független államként: ekkor menekültek Tajvanra a győztes kommunisták elől Csang Kaj-sek és katonái.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár felszólította Tajvan polgárait: fogadják el, hogy a szigetet előbb-utóbb...","id":"20190102_Tajvant_mindenkeppen_egyesiteni_fogjak_Kinaval__uzeni_Peking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9b5bd-3d4e-4d53-b25a-eb7d654075b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1717c3-1513-425b-bdeb-f8c4d369e50e","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Tajvant_mindenkeppen_egyesiteni_fogjak_Kinaval__uzeni_Peking","timestamp":"2019. január. 02. 13:58","title":"Tajvant mindenképpen egyesíteni fogják Kínával - üzeni Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szén-monoxid-mérgezés miatt egy ember meghalt, egyet pedig kórházba vittek szerda éjjel Budapesten a VI. kerületben.","shortLead":"Szén-monoxid-mérgezés miatt egy ember meghalt, egyet pedig kórházba vittek szerda éjjel Budapesten a VI. kerületben.","id":"20190103_szen_monoxid_mergezes_vi_kerulet_kiraly_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde4ff02-f96a-4ce5-9b31-dc621babe78c","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_szen_monoxid_mergezes_vi_kerulet_kiraly_utca","timestamp":"2019. január. 03. 05:10","title":"Szén-monoxid ölt a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból, hogy a NASA New Horizons űrszondája kedden hajnalban elérte az Ultima Thule nevű aszteroidát.","shortLead":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból...","id":"20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4991af-a107-4266-93c7-57ac6e4109f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","timestamp":"2019. január. 02. 16:03","title":"Hallgassa meg: himnuszt írt a Queen gitárosa a NASA történelmi küldetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA Intézet szerint ez hosszabb távon lesz csak érzékelhető majd. ","shortLead":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA...","id":"20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7bc98e-2d8c-4a6d-acc2-530ab52653a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","timestamp":"2019. január. 03. 10:01","title":"A \"rabszolgatörvény\" ellenére sem szavaznának kevesebben a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","shortLead":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","id":"20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0dc15-c08a-45c6-bfab-12265affb47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","timestamp":"2019. január. 02. 17:10","title":"Egy csapatnyi 25 éves, vadonatúj, forgalomba sem hozott BMW-t találtak egy bolgár garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ironstore.hu helyén a 404-es hibaüzenet látható.","shortLead":"Az ironstore.hu helyén a 404-es hibaüzenet látható.","id":"20190102_Orak_ota_nem_elerheto_Hosszu_Katinka_webaruhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cedaa9-d471-4687-8052-007fa58d29fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Orak_ota_nem_elerheto_Hosszu_Katinka_webaruhaza","timestamp":"2019. január. 02. 15:40","title":"Órák óta nem elérhető Hosszú Katinka webáruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]