[{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építménnyel ráadásul több probléma is van, a ház lakói szerint pedig többször előfordult, hogy a stúdióban bulikat tartottak. Az alapítvány azt mondja, a központ a betegség kialakulásának megelőzését szolgálja.","shortLead":"Az építménnyel ráadásul több probléma is van, a ház lakói szerint pedig többször előfordult, hogy a stúdióban bulikat...","id":"20190118_Jogakozpontot_epitett_a_Daganatoshu_Alapitvany_a_rakos_gyerekek_neveben_gyujtott_felajanlasokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a8bd29-9195-429a-8482-4b3837c19ec1","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Jogakozpontot_epitett_a_Daganatoshu_Alapitvany_a_rakos_gyerekek_neveben_gyujtott_felajanlasokbol","timestamp":"2019. január. 18. 09:22","title":"Jógaközpontot épített a Daganatos.hu Alapítvány a rákos gyerekek nevében gyűjtött felajánlásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d20e3-840b-4307-947f-135f9d471d83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet havas területen tesztelték, és mint látszik, könnyedén vette az akadályokat.","shortLead":"A járművet havas területen tesztelték, és mint látszik, könnyedén vette az akadályokat.","id":"20190118_hernyotalpas_dacia_duster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38d20e3-840b-4307-947f-135f9d471d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e64e8-4158-4569-ae6f-6254017a38ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_hernyotalpas_dacia_duster","timestamp":"2019. január. 18. 10:20","title":"Videó: simán felmegy a sípályán a hernyótalpas Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiosztotta az ügyében eljáró bírókat a publicista, miután vele szemben az őt beperlő Hadházy Ákosnak adtak igazat. ","shortLead":"Kiosztotta az ügyében eljáró bírókat a publicista, miután vele szemben az őt beperlő Hadházy Ákosnak adtak igazat. ","id":"20190117_bayer_zsolt_hadhazy_akos_birosagi_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344b0d00-62f1-4191-88cc-f842566a9148","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_bayer_zsolt_hadhazy_akos_birosagi_per","timestamp":"2019. január. 17. 12:03","title":"Bayer kifizeti, de bocsánatot nem kér Hadházytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","shortLead":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","id":"20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1042aa-0d4b-4499-ac2f-0d301bfb5c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:17","title":"Theresa May megmenekült: elbukott a bizalmatlansági indítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","shortLead":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","id":"20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482daf35-376b-4634-bcb9-2d2a8c348011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","timestamp":"2019. január. 17. 18:39","title":"Soha nem volt ennyire népszerű a briteknél az EU-ban maradás ötlete a Brexit-népszavazás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkciót jelentett be a Viber: a csoportos beszélgetésekben és közösségi csatornákon belül használható szavazást. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a felmerülő kérdésekről gyorsan és egyszerűen döntést hozzanak. Az újításnak köszönhetően minden résztvevő egyszerűen követheti, hogy ki, mit gondol egy-egy témáról, anélkül, hogy elvesznének az üzenetek tengerében.","shortLead":"Újabb funkciót jelentett be a Viber: a csoportos beszélgetésekben és közösségi csatornákon belül használható szavazást...","id":"20190117_viber_szavazas_funkcio_polls","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f277b23-7485-48e3-a9aa-986b6c9c1b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_viber_szavazas_funkcio_polls","timestamp":"2019. január. 17. 08:03","title":"Új funkció jött a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas árat kérnek majd el a vásárlóktól.","shortLead":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas...","id":"20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b170b9-8462-4fbc-b0e6-21b64743b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","timestamp":"2019. január. 17. 19:03","title":"Hajlítható kijelzővel hozná vissza a Motorola minden idők egyik legkedveltebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]