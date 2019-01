A legforgalmasabb vonalon, a Tozai hálózaton naponta hét és fél millió ember utazik. A két legkritikusabb időszak a munkába menet és a hazautazás. Reggel 8 és 9 között elképesztő a zsúfoltság. Ezekben a csúcsidőszakokban az eredetileg tervezett kapacitás kétszeresét kénytelenek szállítani. Ez a jelen, de a jövő, különös tekintettel a 2020-as olimpiára, még sötétebb. A becslések szerint legalább 1,3 millió néző, szurkoló, turista érkezik majd, akik szintén metrózni akarnak. Ki kell tehát valamit találni az elképesztő zsúfoltság mérséklésére, illetve a forgalom arányosabb időbeli szórására.

A Tokió Metróvállalat most előjött egy ötlettel. Azoknak a rendszeres utasoknak, akik vállalják, hogy jóval a csúcsforgalom kezdete előtt indulnak el otthonról, ingyen ételt, sült zöldséget, tempurát és tésztakülönlegességeket kínálnak a metróállomáson. Tehát nekik nem kell otthon reggelizniük. De egy applikációban vállalniuk kell, hogy mindig korán indulnak a munkahelyükre. A korábbi hazatérésre persze nincs garancia, mert ez már a munkaadóktól függ, de a tokiói polgármesteri hivatal igyekszik rájuk is nyomást gyakorolni. Arra biztatja a legnagyobb cégeket, hogy alakítsák át a munkaidő szokásos beosztását, kezdjenek korábban, de végezzenek is hamarabb. Ezen túl a távmunkát, tehát az internetes munkavégzést is támogatná a polgármesteri hivatal.

Érdekes, hogy a világ egyik technológiai szempontból legfejlettebb országában a távmunka igen ritka. Ez nyilván összefügg a hagyományos japán munkakultúrával, amelyben az alkalmazottak a főnökség erős személyes irányítása alatt dolgoznak. Ezen is változtatni kellene azért, hogy még a reggeli csúcsidőben is elviselhető legyen a tokiói metró. Ehhez vélhetően az ingyentészta, bármilyen finom is, nem lesz elég. (via Le Figaro)