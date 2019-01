Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","shortLead":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","id":"20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d87b58-42a5-4265-898c-354e2020e1be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","timestamp":"2019. január. 22. 08:00","title":"Inkább fizet sok nyugdíjas, csak ne kelljen a netbankot használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint egy négyemeletes ház ötödik szintjén lakik.","shortLead":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint...","id":"20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12af9f28-a522-4d6f-bc7d-028576de6c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","timestamp":"2019. január. 22. 05:45","title":"Vagy egy 165 éves ember is szavazhat a török választáson, vagy valaki csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő magyaroknak: eltörölhetik a regisztráció 65 fontos költségét.","shortLead":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő...","id":"20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de523c4-4084-477c-b124-0aa85218fae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Itt van a Brexit B-terve: újabb tárgyalással húznák az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","shortLead":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","id":"20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79062407-5e00-49c6-b6ca-26fec6bc1b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","timestamp":"2019. január. 22. 07:46","title":"Hiába a tb-támogatás, egyre többet költünk gyógyszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","shortLead":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","id":"20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c956b0-b516-4d5d-8031-a0877ce236f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"6,5 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg tavaly az Élelmiszerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leváltották Gondán Csabát, a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szakmaiigazgató-helyettesét. Kellett egy felelős a későn érkező nyugdíjak miatt.","shortLead":"Leváltották Gondán Csabát, a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szakmaiigazgató-helyettesét...","id":"20190121_Megtalaltak_es_levaltottak_a_keson_erkezo_nyugdijak_feleloset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0e133-13b8-4160-a9e8-64157827d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Megtalaltak_es_levaltottak_a_keson_erkezo_nyugdijak_feleloset","timestamp":"2019. január. 21. 16:40","title":"Megtalálták és leváltották a későn érkező nyugdíjak felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","shortLead":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","id":"20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa68fce4-562d-43e1-94ec-a1fff801839a","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","timestamp":"2019. január. 21. 10:10","title":"Felújítják, két évre bezár a Király fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","shortLead":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","id":"20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995a051-848d-4c58-9118-9ab158295c98","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","timestamp":"2019. január. 21. 12:07","title":"Vajna Tímea az Instagramon üzent elhunyt férjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]