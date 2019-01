Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","shortLead":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","id":"20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a559c5-cdce-49d7-8dd2-ce95a646e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","timestamp":"2019. január. 26. 20:15","title":"Több mint ötven tömegsírt találtak Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","shortLead":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","id":"201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea0233-2403-42b0-b7c6-6b13c90117ae","keywords":null,"link":"/itthon/201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","timestamp":"2019. január. 27. 09:00","title":"Nagy segítséget kapott a Fidesz, hogy az MSZP-re húzhassa a Portik-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d838b71-61ff-4ec3-b2fb-6b0621e7854a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Los Angeles Rams csapatánál fognak debütálni. ","shortLead":"A Los Angeles Rams csapatánál fognak debütálni. ","id":"20190125_Eloszor_szerepelnek_pompomfiuk_a_Super_Bowlban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d838b71-61ff-4ec3-b2fb-6b0621e7854a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f479c9ad-dcf0-40e8-88dc-60b062c6ac2a","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Eloszor_szerepelnek_pompomfiuk_a_Super_Bowlban","timestamp":"2019. január. 25. 17:00","title":"Először szerepelnek pomponfiúk a Super Bowlban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","shortLead":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","id":"20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47087660-7724-4302-aacc-177dd9e72e16","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","timestamp":"2019. január. 26. 19:46","title":"Elhagyhatják a külföldi erők Afganisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60fbecc4-047c-4fb6-9e46-7a0cbaf9a998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába készült belőle sok-sok millió példány, a patika állapotnak ma már alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Hiába készült belőle sok-sok millió példány, a patika állapotnak ma már alaposan megkérik az árát.","id":"20190126_nem_kacsa_64_millio_forintot_erhet_ez_az_1957be_visszarepito_citroen_kacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60fbecc4-047c-4fb6-9e46-7a0cbaf9a998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a7ac6a-f3c0-4362-b334-c5a2b71cd781","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_nem_kacsa_64_millio_forintot_erhet_ez_az_1957be_visszarepito_citroen_kacsa","timestamp":"2019. január. 26. 13:21","title":"Nem kacsa, 6,4 millió forintot érhet ez az 1957-be visszarepítő Citroën Kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi adatszivárgási botrányok után felmerült, hogy fel kellene darabolni a Facebookot, a jelek szerint Zuckerbergék ennek épp az ellentétére készülnek.","shortLead":"Bár a tavalyi adatszivárgási botrányok után felmerült, hogy fel kellene darabolni a Facebookot, a jelek szerint...","id":"20190125_facebook_mark_zuckerberg_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45207b6f-2fe7-4b76-881c-24d68a89fd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_facebook_mark_zuckerberg_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes","timestamp":"2019. január. 25. 16:08","title":"Nagy változás jöhet: Egybegyúrhatja a Facebook a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Julen Rosello január 13-án tűnt el, azóta kutattak utána.","shortLead":"Julen Rosello január 13-án tűnt el, azóta kutattak utána.","id":"20190126_Megtalaltak_a_tobb_mint_100_meter_mely_kutba_esett_spanyol_kisfiu_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d8aaed-415d-45c4-9f06-541dc9d6ed8d","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Megtalaltak_a_tobb_mint_100_meter_mely_kutba_esett_spanyol_kisfiu_holttestet","timestamp":"2019. január. 26. 09:09","title":"Megtalálták a több mint 100 méter mély kútba esett spanyol kisfiú holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is cselekvésre szólítja fel. ","shortLead":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is...","id":"20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec38fc4-ba07-499f-9ccb-145c6bf0bc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","timestamp":"2019. január. 25. 21:44","title":"Az amerikai szenátussal ítéltetnék el az Orbán-kormányt demokrata szenátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]