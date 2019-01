Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött még hétfő este.","shortLead":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött...","id":"20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246d4d3-b5b9-41a7-a7a2-3bf657e07fc5","keywords":null,"link":"/sport/20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","timestamp":"2019. január. 27. 09:50","title":"Magánpénzből indult újra a keresés Emiliano Sala után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","shortLead":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","id":"20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cbaea-3d58-43fe-b778-7b0ffdbd14d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","timestamp":"2019. január. 27. 10:56","title":"Ha nem lesz változás, nem lesz, aki a zöldséget és a gyümölcsöt megtermelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","shortLead":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","id":"20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa58fd2-3e08-4c6e-bf26-77579939b5b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","timestamp":"2019. január. 28. 06:10","title":"Áremelés nélkül is nőtt a BKK bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","shortLead":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","id":"20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa19a67-f25d-4bc5-b533-bf3b16adf614","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","timestamp":"2019. január. 26. 20:25","title":"Ebből a nyereményből nem alapít vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 30 millió eurót fizettünk érte. ","shortLead":"Több mint 30 millió eurót fizettünk érte. ","id":"20190128_Az_allame_lett_az_Ozdi_Acelmu_20_szazaleka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c092d4-8ac6-4648-b1fe-d6ed97149523","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Az_allame_lett_az_Ozdi_Acelmu_20_szazaleka","timestamp":"2019. január. 28. 17:32","title":"Az államé lett az Ózdi Acélmű 20 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","shortLead":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","id":"20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd52c28-fadf-4c49-aaac-d2c3fee3deb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","timestamp":"2019. január. 28. 09:21","title":"Útlezárást, flashmobot tervez az M10 mihamarabbi megépüléséért küzdő civil csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c11cfee-8455-43d6-aee7-c52d924be85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ezen tárgyakra lecsapó tehetős vásárlók egy darabka autósport történelmet vihetnek haza.","shortLead":"Az ezen tárgyakra lecsapó tehetős vásárlók egy darabka autósport történelmet vihetnek haza.","id":"20190127_elado_schumacher_es_senna_eredeti_sisakja_egyaltalan_nem_olcson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c11cfee-8455-43d6-aee7-c52d924be85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2baa0c3-baef-4abe-9140-baf2fc6e017d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_elado_schumacher_es_senna_eredeti_sisakja_egyaltalan_nem_olcson","timestamp":"2019. január. 27. 11:21","title":"Eladó Schumacher és Senna eredeti sisakja, persze egyáltalán nem olcsón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös óriásnak másodpercenként két kilométeres sebességgel kell forognia.","shortLead":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös...","id":"20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7272139d-73b7-4095-802c-d87179999610","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","timestamp":"2019. január. 26. 20:03","title":"Különleges burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]