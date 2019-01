Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő az, akit a TASZ véd, és aki kiszúrt egy százezreket érintő hibát a Telekom rendszerében.","shortLead":"Ő az, akit a TASZ véd, és aki kiszúrt egy százezreket érintő hibát a Telekom rendszerében.","id":"20190128_Reagalt_az_ugyeszseg_az_etikus_hacker_szerintuk_veszelyes_a_tarsadalomra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307494b7-b376-4e1b-8ddf-9c40b94a50d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Reagalt_az_ugyeszseg_az_etikus_hacker_szerintuk_veszelyes_a_tarsadalomra","timestamp":"2019. január. 28. 19:01","title":"Reagált az ügyészség: az etikus hacker szerintük veszélyes a társadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a2fabb-49de-4222-bfe2-91a3215cb315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És amiatt sem aggódik, hogy a jövőben nem lesz elég szakdolgozó, mert a \"kormány számos intézkedést\" tett ezért.","shortLead":"És amiatt sem aggódik, hogy a jövőben nem lesz elég szakdolgozó, mert a \"kormány számos intézkedést\" tett ezért.","id":"20190129_Kasler_nem_tart_attol_hogy_sztrajk_benitana_meg_az_egeszsegugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a2fabb-49de-4222-bfe2-91a3215cb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5678f4-01f9-4d3b-a460-27ca5bf560ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kasler_nem_tart_attol_hogy_sztrajk_benitana_meg_az_egeszsegugyet","timestamp":"2019. január. 29. 05:53","title":"Kásler nem tart attól, hogy sztrájk bénítaná meg az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326c9caa-1f33-40e3-ad50-cd8bd4a2240d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Guzmics Richárdot a válogatottság is motiválta, amikor aláírta év végéig szóló szerződését a Slovan Bratislava labdarúgócsapatához.","shortLead":"Guzmics Richárdot a válogatottság is motiválta, amikor aláírta év végéig szóló szerződését a Slovan Bratislava...","id":"20190128_guzmics_richard_slovan_bratislava_atigazolas_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326c9caa-1f33-40e3-ad50-cd8bd4a2240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ac39a1-6ad4-4e91-8e87-d150b0599d2a","keywords":null,"link":"/sport/20190128_guzmics_richard_slovan_bratislava_atigazolas_foci","timestamp":"2019. január. 28. 16:53","title":"Guzmics újra válogatott lenne, ezért igazolt Szlovákiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset a VII. kerületben történt.","shortLead":"Az eset a VII. kerületben történt.","id":"20190128_Budapest_lakastuz_Istvan_utca_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec5f69-394a-4293-905e-44c059ca2fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Budapest_lakastuz_Istvan_utca_holttest","timestamp":"2019. január. 28. 17:37","title":"Holtan találtak egy embert egy budapesti lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","shortLead":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","id":"20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b182d1-4153-4278-8e27-e4321c775a03","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","timestamp":"2019. január. 27. 11:10","title":"Megrázó részletek derültek ki a kútba zuhant spanyol kisfiú tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91648ca-6b29-499f-bf0d-0a8dcea0fea8","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Többféle kagyló és csontos karaj – ebből kell maradandót alkotniuk a 2019-es Bocuse d'Or világdöntőjén részt vevő séfeknek. Pohner Ádám és magyar csapat kedden, másodikként kezd főzni.","shortLead":"Többféle kagyló és csontos karaj – ebből kell maradandót alkotniuk a 2019-es Bocuse d'Or világdöntőjén részt vevő...","id":"20190129_Ujra_Lyonban_a_sefek_Forma1es_versenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91648ca-6b29-499f-bf0d-0a8dcea0fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa10d4-cebe-4321-8fdb-c243b92d5e13","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Ujra_Lyonban_a_sefek_Forma1es_versenye","timestamp":"2019. január. 29. 06:00","title":"Újra Lyonban a szakácsok Forma–1-es versenye, a Kistücsök séfjének lehet szurkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha a közelgő EP-választások során megismétlődne a jól ismert Cambridge Analytica-botrány, ezért több dolgot is megváltoztatnak a politikai hirdetéseknél. Nagyobb átláthatóságot és jóval kevesebb titkolózást ígérnek. ","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha a közelgő EP-választások során megismétlődne a jól ismert Cambridge Analytica-botrány...","id":"20190128_facebook_politikai_hirdetes_europai_parlamenti_valasztasok_bevandorlas_partok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272b3ce3-5afe-46bf-9351-1584b959ec20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_facebook_politikai_hirdetes_europai_parlamenti_valasztasok_bevandorlas_partok","timestamp":"2019. január. 28. 17:03","title":"Szigorúbb szabályokkal készül az EP-választásokra a Facebook, nehogy megint beüssön a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]