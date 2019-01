Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad440582-bca5-46b0-9b2f-9b7f63ebea7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája egy kompakt SUV-modellel kíván megjelenni a piacon, vázoljuk, milyen lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája egy kompakt SUV-modellel kíván megjelenni a piacon, vázoljuk, milyen lesz.","id":"20190130_friss_kedvcsinalo_fotok_a_skoda_kamiq_divatterepjarorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad440582-bca5-46b0-9b2f-9b7f63ebea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035293eb-b218-4d0b-9822-214b3515a9f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_friss_kedvcsinalo_fotok_a_skoda_kamiq_divatterepjarorol","timestamp":"2019. január. 30. 11:21","title":"Friss kedvcsináló fotók a Skoda Kamiq divatterepjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zalai, borsodi, szabolcsi KDNP-alapszervezetek: éberség.","shortLead":"Zalai, borsodi, szabolcsi KDNP-alapszervezetek: éberség.","id":"20190130_A_KDNPnel_kopogtato_csalodott_jobbikosokra_figyelmeztet_a_Magyar_Idok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f248f2-b490-4df1-b81f-a86388d53fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_KDNPnel_kopogtato_csalodott_jobbikosokra_figyelmeztet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. január. 30. 12:43","title":"A KDNP-nél kopogtató csalódott jobbikosokra figyelmeztet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikájából.","shortLead":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki...","id":"20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06eee7-d5b8-46e1-9b7e-e68997aedade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","timestamp":"2019. január. 31. 06:40","title":"Kevesebb az épülő új ingatlanra felvett hitel, a kétgyerekes csokban bíznak a beruházók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesés Budapesten.","shortLead":"Véletlen egybeesés Budapesten.","id":"20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb707666-cea0-4996-afcd-acd9fe91da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","timestamp":"2019. január. 31. 09:23","title":"Újpesten tüntet az ellenzék, a fideszes önkormányzat zenés korcsolyázást szervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Győr felé a 61-es kilométernél, éjjel háromnegyed 2 felé. Háromnegyed 3 előtt indult meg a forgalom.","shortLead":"Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Győr felé a 61-es kilométernél, éjjel háromnegyed 2 felé. Háromnegyed...","id":"20190131_Ismet_jarhato_az_M1es_teljes_utzar_volt_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fc2b06-1ce5-4fa0-aa50-812bcf8f35a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Ismet_jarhato_az_M1es_teljes_utzar_volt_ejszaka","timestamp":"2019. január. 31. 05:15","title":"Ismét járható az M1-es, teljes útzár volt éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter, ezzel Orbán után ő is tagadja, hogy bizalomvesztés következett volna be Amerika részéről.","shortLead":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter...","id":"20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2430c907-a8e9-41cb-b7ad-f6ccbe675e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","timestamp":"2019. január. 29. 14:42","title":"Orbán után Szijjártó is dühödten tagadja a WSJ állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetromboló \"elmúltnyolcévben\" kevésbé fogyott a magyarság lélekszáma, mint a családokat a politikája középpontjába emelő NER idején. Az okokról adatokkal megtámogatva az e heti HVG-ben olvashatnak.\r

\r

","shortLead":"A nemzetromboló \"elmúltnyolcévben\" kevésbé fogyott a magyarság lélekszáma, mint a családokat a politikája középpontjába...","id":"20190131_Eredmenytelen_az_orbani_demografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e3a27-7b7a-4b0c-bea2-ed40a83b6d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eredmenytelen_az_orbani_demografia","timestamp":"2019. január. 31. 14:23","title":"Eredménytelen az orbáni demográfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]