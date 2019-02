Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaec967-e7c1-4fb5-951d-ab2433deaf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Tiszta ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ed862f-72ce-4b51-a124-1d7f67d189d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ha látsz egy gödröt, ültesd be\" – ragasztotta a három járólapnyi üregbe telepített virágoskert elé az ismeretlen alkotó. ","shortLead":"\"Ha látsz egy gödröt, ültesd be\" – ragasztotta a három járólapnyi üregbe telepített virágoskert elé az ismeretlen...","id":"20190131_gerillakert_ultetes_viragok_leovey_klara_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ed862f-72ce-4b51-a124-1d7f67d189d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f1ee72-8660-4589-8b75-59fbbf7232ab","keywords":null,"link":"/elet/20190131_gerillakert_ultetes_viragok_leovey_klara_gimnazium","timestamp":"2019. január. 31. 13:42","title":"Gerillakertet ültetett valaki a hiányzó járólapok helyére egy budapesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már a középhőmérséklet is 30 fok fölé emelkedett januárban.","shortLead":"Már a középhőmérséklet is 30 fok fölé emelkedett januárban.","id":"20190201_Ez_volt_minden_idok_legforrobb_januarja_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00042a83-fde4-431e-bbfd-b01811e4249b","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Ez_volt_minden_idok_legforrobb_januarja_Ausztraliaban","timestamp":"2019. február. 01. 07:05","title":"Ez volt minden idők legforróbb januárja Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","shortLead":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","id":"20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100545b6-7a15-46aa-ae19-26ddeb34facd","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 07:30","title":"Szlovák–magyar drogkereskedő bandát fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4699cf24-3f51-49e2-973d-8da4b8f2f4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics Lászlónak hajszálra annyi megtakarítása van, mint fél évvel korábban. Sőt, megszűnt akadémiai tanácsadói munkáját leszámítva már-már állandónak is mondhatnánk az innovációs és technológiai miniszter vagyoni helyzetét. ","shortLead":"Palkovics Lászlónak hajszálra annyi megtakarítása van, mint fél évvel korábban. Sőt, megszűnt akadémiai tanácsadói...","id":"20190201_Palkovics_Laszlo_vagyonnyilatozat_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4699cf24-3f51-49e2-973d-8da4b8f2f4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcf14f5-39db-43f5-a503-ee36d6834a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Palkovics_Laszlo_vagyonnyilatozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:34","title":"Palkovics László vagyonbevallása szerint is szakított az Akadémiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c98703-97d6-4c44-86c6-39147caff2f5","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"elet","description":"Végre jót tesz a KDNP, és nekimegy a távgyógyítóknak meg az angyaldílereknek.","shortLead":"Végre jót tesz a KDNP, és nekimegy a távgyógyítóknak meg az angyaldílereknek.","id":"20190201_Tota_W_Ami_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c98703-97d6-4c44-86c6-39147caff2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5866b2-518b-49a8-9c45-5a06f15f0602","keywords":null,"link":"/elet/20190201_Tota_W_Ami_nincs","timestamp":"2019. február. 01. 07:22","title":"Tóta W.: Ami nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt csúcskészülékeit. Ezúttal a Galaxy S10+-ról láthatunk egy felvételt.","shortLead":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt...","id":"20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd706e00-7dcf-4168-8b58-eaa9be336a3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 31. 20:03","title":"Kiszivárgott fotón a Samsung 1 TB-os csúcsmobilja, a Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]