[{"available":true,"c_guid":"9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban kidobott elektronikai hulladékok. A helyzet lesújtó, és nem csak a mennyiség miatt.","shortLead":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban...","id":"20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41878271-e02f-4269-896a-421350dd108f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","timestamp":"2019. február. 07. 15:03","title":"Aggasztó a helyzet: Afrikáig vándorolnak az EU-ban kukába dobott elektronikai hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utolsó zeneszámot már nem is tudták végigjátszani.","shortLead":"Az utolsó zeneszámot már nem is tudták végigjátszani.","id":"20190208_Igy_nemult_el_a_Music_FM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a5e92a-eec2-4ec7-b121-d18ce43b7da8","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Igy_nemult_el_a_Music_FM","timestamp":"2019. február. 08. 09:25","title":"Így némult el a Music FM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem ez az egyetlen szankció. Magatartási kódexet írna elő az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők számára a kormányoldal agytrösztje, a Századvég.","shortLead":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem...","id":"20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e09d909-462b-47cf-b793-94fe17b03093","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","timestamp":"2019. február. 07. 08:45","title":"Magatartási kódex lehet a parlamenti rendszabályozás eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f115cbbd-3bad-4e7c-abc8-cd641719a065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb rákos eseteket hozott kapcsolatba a mellimplantátummal az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) szerdai jelentése.","shortLead":"Újabb rákos eseteket hozott kapcsolatba a mellimplantátummal az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) szerdai...","id":"20190208_mellimplantatum_alcl_rakos_megbetegedes_fda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f115cbbd-3bad-4e7c-abc8-cd641719a065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85929199-26e9-4a1d-847a-ced19c504e52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_mellimplantatum_alcl_rakos_megbetegedes_fda","timestamp":"2019. február. 08. 07:03","title":"475 nőnél állapítottak meg ritka rákot, 9-en már meg is haltak a mellimplantátum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

","shortLead":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

","id":"20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aba218-a530-41b9-bde3-3deff8cc6d7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","timestamp":"2019. február. 07. 11:10","title":"Ráfizetéses, drága parkolási rendszert sikerült kialakítani Zuglóban MSZP–Fidesz-összefogással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","shortLead":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","id":"20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60d26e5-0c92-4c5e-945a-62855d508067","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","timestamp":"2019. február. 08. 14:46","title":"Kegyetlen hangja lett a legújabb Ford Mustang Shelby GT500-nak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel gyereksegítő szervezetekhez megy.\r

