[{"available":true,"c_guid":"950c7bdd-0226-4fb5-88da-5e7bc3b23032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai mobil szakkiállításon tűnt fel váratlanul egy Huawei telefon, amiről állítják, csak március végén akarja bejelenteni a gyártó.","shortLead":"A barcelonai mobil szakkiállításon tűnt fel váratlanul egy Huawei telefon, amiről állítják, csak március végén akarja...","id":"20190227_huawei_p30_pro_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=950c7bdd-0226-4fb5-88da-5e7bc3b23032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c590fcf-89ad-4785-90ea-5ea9d6e95630","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_huawei_p30_pro_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 27. 13:03","title":"Éles fotókon a Huawei tavaszi csúcskészüléke, a P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","shortLead":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","id":"20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9905e4e3-a4a1-44d2-876a-07b788eab82c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","timestamp":"2019. február. 28. 09:21","title":"Itt az új Mercedes GLC, mutatjuk a legfrissebb stuttgarti divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","shortLead":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","id":"20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206cde99-af35-468b-923c-f4c1e3bbc0d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","timestamp":"2019. február. 26. 12:22","title":"Ez az autós aztán nem rendőrpárti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde államtitkárságának és az állandóan meghosszabbított vizsgálatoknak, 2017 ősze óta nem lehet kérdőre vonni Mészáros Lőrinc alapítványát, hogy mire költötte a közpénzt, pedig jogerős bírósági ítélet van arról, hogy kellene.","shortLead":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde...","id":"20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b793980c-6648-41c2-aba6-39ed9eea42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","timestamp":"2019. február. 28. 08:44","title":"Másfél éve rejtegeti a papírokat a sportállamtitkárság, így nem tudni, mire költött 17,7 milliárdot a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9239c1-f021-42ea-a19a-2a4c023411e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredménytelen sztrájktárgyalások esetén március 14-én figyelmeztető sztrájkot tartanak a kormányzati, önkormányzati és szociális szférában is. Boros Péterné a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a sztrájkelőkészítő bizottság tárgyalásai a kormányzattal sikertelennek minősíthetőek, ezért hivatalosan levélben is tájékoztatták Gulyás Gergely és Pintér Sándor minisztereket a döntésről.","shortLead":"Eredménytelen sztrájktárgyalások esetén március 14-én figyelmeztető sztrájkot tartanak a kormányzati, önkormányzati és...","id":"20190226_Szinte_biztos_hogy_sztrajkolnak_a_kozszolgalati_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9239c1-f021-42ea-a19a-2a4c023411e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd72c3-25cf-44f0-877d-6e43726793b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szinte_biztos_hogy_sztrajkolnak_a_kozszolgalati_dolgozok","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Szinte biztos, hogy sztrájkolnak a közszolgálati dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves régiségért.\r

\r

","shortLead":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves...","id":"20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b6a40d-eff5-48c5-be80-44ae6a056ccb","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","timestamp":"2019. február. 26. 17:59","title":"Hat és fél millió forint egy dugóhúzóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f7bcb2-d571-4b0a-9111-4a486d9f9585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fejet – amely egy keresztes lovag múmiájához tartozott – el is vitték a dublini St Michan-templom kriptájából.","shortLead":"A fejet – amely egy keresztes lovag múmiájához tartozott – el is vitték a dublini St Michan-templom kriptájából.","id":"20190226_lefejezes_mumia_keresztes_lovag_dublin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f7bcb2-d571-4b0a-9111-4a486d9f9585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171772e-3292-4ed9-b080-6409780be6a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lefejezes_mumia_keresztes_lovag_dublin","timestamp":"2019. február. 26. 17:33","title":"Lefejeztek egy 800 éves múmiát Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]